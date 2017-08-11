NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
августа
pda
Поиск
Архив

Германия выдала беглого водителя Mercedes, насмерть сбившего пешехода на Бауманской улице в Москве
24 августа 2017 г. | Время публикации 09:21 | Последние изменения 11:19
Рубрики: Автотранспорт, Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
ГУ МВД России по г. Москве
Власти Германии передали России предположительного виновника смертельной аварии на Бауманской улице в декабре 2016 года. По версии следствия, уроженец Хабаровска Александр Ломов, находясь за рулем чужого Mercedes, насмерть сбил на тротуаре 27-летнего Юрия Карпова и скрылся. В июле Ломов был задержан в аэропорту Мюнхена. По данным СМИ, он пытался получить в Германии гражданство по поддельным документам, чем и привлек внимание немецких правоохранителей.

В августе Генеральная прокуратура России направила в ФРГ запрос о выдаче Ломова. Спустя два дня запрос был удовлетворен, сообщается на сайте ведомства. 23 августа Ломова экстрадировали в РФ в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и российского бюро Интерпола.

Ломову заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). С декабря прошлого года он находился в федеральном и международном розыске. В розыск также был объявлен владелец Мercedes Карен Губасарян, однако теперь официальные органы не упоминают его имени в связи с ДТП. Источники СМИ сообщали, что Губасарян не знает человека, управлявшего его автомобилем.

Ломова журналисты подозревали в связях с правоохранительными органами, так как все отпечатки в машине были стерты, а ключи от Mercedes были завернуты в платок и выпали при погрузке автомобиля на эвакуатор. Иномарку полицейские обнаружили брошенной в нескольких километрах от места ДТП в Орликовом переулке.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Разыскиваемого виновника громкой смертельной аварии на Бауманской улице задержали в Германии
17 июля 2017 г.
Разыскиваемого виновника громкой смертельной аварии на Бауманской улице задержали в Германии
В декабре Мercedes насмерть сбил на тротуаре молодого человека и скрылся. Водителя объявили в международный розыск. По предварительным данным, он пытался получить гражданство Германии по поддельным документам.
21 декабря 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.08.2017   13:50
5
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 24 августа 2017 г. // Последняя новость 13:49
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>