Германия выдала беглого водителя Mercedes, насмерть сбившего пешехода на Бауманской улице в Москве

17 июля 2017 г. Разыскиваемого виновника громкой смертельной аварии на Бауманской улице задержали в Германии

В декабре Мercedes насмерть сбил на тротуаре молодого человека и скрылся. Водителя объявили в международный розыск. По предварительным данным, он пытался получить гражданство Германии по поддельным документам.