Германия выдала беглого водителя Mercedes, насмерть сбившего пешехода на Бауманской улице в Москве

Власти Германии передали России предположительного виновника смертельной аварии на Бауманской улице
в декабре 2016 года. По версии следствия, уроженец Хабаровска Александр Ломов, находясь за рулем чужого Mercedes, насмерть сбил на тротуаре 27-летнего Юрия Карпова и скрылся. В июле Ломов был задержан
в аэропорту Мюнхена. По данным СМИ, он пытался получить в Германии гражданство по поддельным документам, чем и привлек внимание немецких правоохранителей.
В августе Генеральная прокуратура России направила в ФРГ запрос о выдаче Ломова. Спустя два дня запрос был удовлетворен, сообщается на сайте ведомства
. 23 августа Ломова экстрадировали в РФ в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и российского бюро Интерпола.
Ломову заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). С декабря прошлого года он находился в федеральном и международном розыске. В розыск также был объявлен владелец Мercedes Карен Губасарян, однако теперь официальные органы не упоминают его имени в связи с ДТП. Источники СМИ сообщали, что Губасарян не знает человека, управлявшего его автомобилем.
Ломова журналисты подозревали в связях с правоохранительными органами, так как все отпечатки в машине были стерты, а ключи от Mercedes были завернуты в платок и выпали при погрузке автомобиля на эвакуатор. Иномарку полицейские обнаружили брошенной в нескольких километрах от места ДТП в Орликовом переулке.