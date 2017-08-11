Суд отпустил виновника крупного ДТП с пострадавшими на Волоколамке, который месяц скрывался от полиции

25 июля 2017 г. Полиция разыскивает сбежавшего участника крупного ДТП с возгоранием на Волоколамском шоссе

Утром в районе дома дома 26 столкнулись пять автомобилей, один загорелся. Четыре человека госпитализированы. Очевидцы называют виновником водителя Mercedes, который на большой скорости вылетел на "встречку", а потом сбежал.