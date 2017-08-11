Московские автомобилисты из-за дорогих парковок начали массово оформлять машины на инвалидов Рубрики: Автотранспорт

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По данным издания, в 2014 году по запросам граждан в Москве было выдано 25,7 тысячи разрешений, в 2016 году - уже 71,8 тысячи, а за первые семь месяцев 2017 года - 56,7 тысячи. В попытке разъяснить ситуацию газета обратилась в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), которое занимается выдачей парковочных разрешений. Там заявили, что подобная динамика связана с "вводом комплексной схемы организации дорожного движения и расширением платного парковочного пространства в Москве".



Эксперты уверены, что дело не только в этом. Так, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев заявил, что льготами зачастую пользуются недобросовестные автолюбители, не имеющие отношения к инвалидам. "Ко мне поступает множество жалоб по этому поводу, мол, приезжаю, а парковка для инвалидов занята", - отметил Терентьев.



Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов согласился с существованием проблемы, но ее существование объяснил острой нехваткой парковочных мест в Москве. "Люди видят, что парковка забита, а инвалидные места пустуют, отсюда и возникают мысли: не оформить ли машину на инвалида? Таких людей я не оправдываю, но это одна из форм реакции автомобилистов на постоянное закручивание гаек", - подчеркнул Нилов.



Помощник главы Союза инвалидов России Марат Шейхадинов не считает переоформление автомобилей массовым явлением, но признал, что даже владельцы автомобилей, которые честно зарегистрированы на инвалида, продолжают ставить машины на льготные места даже тогда, когда инвалида не возят. "Это неправильно. Но способа пресечь подобные явления я не вижу", - добавил собеседник газеты. С момента появления в Москве платных парковок в 2014 году число оформляемых ежегодно разрешений, позволяющих гражданам парковать машину на местах для инвалидов, выросло втрое. При этом число инвалидов в столице, судя по официальной статистике, сокращается. В мэрии подобное явление объясняют ростом парковочной сети, однако независимые эксперты настаивают, что природа явления кроется в желании некоторых москвичей воспользоваться льготами для бесплатного хранения своих автомобилей, сообщает "Коммерсант" По данным издания, в 2014 году по запросам граждан в Москве было выдано 25,7 тысячи разрешений, в 2016 году - уже 71,8 тысячи, а за первые семь месяцев 2017 года - 56,7 тысячи. В попытке разъяснить ситуацию газета обратилась в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), которое занимается выдачей парковочных разрешений. Там заявили, что подобная динамика связана с "вводом комплексной схемы организации дорожного движения и расширением платного парковочного пространства в Москве".Эксперты уверены, что дело не только в этом. Так, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев заявил, что льготами зачастую пользуются недобросовестные автолюбители, не имеющие отношения к инвалидам. "Ко мне поступает множество жалоб по этому поводу, мол, приезжаю, а парковка для инвалидов занята", - отметил Терентьев.Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов согласился с существованием проблемы, но ее существование объяснил острой нехваткой парковочных мест в Москве. "Люди видят, что парковка забита, а инвалидные места пустуют, отсюда и возникают мысли: не оформить ли машину на инвалида? Таких людей я не оправдываю, но это одна из форм реакции автомобилистов на постоянное закручивание гаек", - подчеркнул Нилов.Помощник главы Союза инвалидов России Марат Шейхадинов не считает переоформление автомобилей массовым явлением, но признал, что даже владельцы автомобилей, которые честно зарегистрированы на инвалида, продолжают ставить машины на льготные места даже тогда, когда инвалида не возят. "Это неправильно. Но способа пресечь подобные явления я не вижу", - добавил собеседник газеты.



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