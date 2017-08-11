Блогер напомнил о скандалах вокруг расхваленной провластными СМИ новой школы в Хорошево-Мневниках Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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СМИ сообщали, что возведение школы курировала



Иван Ежиков обратил внимание, что конкурс на строительство дороги в жилом квартале был закрыт по причине гостайны. "Видимо, тайна заключается в том, что ни один из участков, по которым пройдет дорога, не выделен для УДС в установленном законом порядке, а работы по строительству вообще начаты до проведения конкурса на проектирование и строительства", - отметил блогер.



Ежиков также усомнился в том, как "ядром образовательной инфраструктуры" Хорошево-Мневников может стать учреждение, где ежемесячная плата обучения за одного ребенка в детском саду составляет 66 тысяч рублей, в начальной школе - 74 тысячи, а в основной и старшей школе - 80 тысяч. "Почему-то я думаю, что не очень много детей из 75-го квартала пойдут учиться в эту школу", - заключил блогер. Городские средства массовой информации с утра четверга начали тиражировать информацию об открытии в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы новой частной школы, которая якобы должна стать "ядром спортивно-образовательной инфраструктуры в 75-м квартале" района. Блогер Иван Ежиков, впрочем, отметил , что стоимость обучения делает эту школу недоступной для подавляющего большинства столичных семей. При этом строительство учреждения сопровождалось скандальными историями, жертвами которых становились местные жители.Ранее агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста рассказывало, что над проектом школы работали педагоги и психологи, в ней есть классы для занятий робототехникой, 3D-моделированием, освоения цифровых технологий, а также концертный зал и спортивный комплекс с бассейном. Строительством и проектированием здания занимался концерн "КРОСТ".СМИ сообщали, что возведение школы курировала супруга Германа Грефа , а сам процесс строительства проходил с многочисленным нарушениями при отсутствии необходимых разрешительных документов. Более того, для прокладки дороги к этой школе фактически была захвачена земля двух домов на Карамышевской набережной, принадлежащая жителям. Их попытки выступить против стройки заканчивались стычками с чоповцами.Иван Ежиков обратил внимание, что конкурс на строительство дороги в жилом квартале был закрыт по причине гостайны. "Видимо, тайна заключается в том, что ни один из участков, по которым пройдет дорога, не выделен для УДС в установленном законом порядке, а работы по строительству вообще начаты до проведения конкурса на проектирование и строительства", - отметил блогер.Ежиков также усомнился в том, как "ядром образовательной инфраструктуры" Хорошево-Мневников может стать учреждение, где ежемесячная плата обучения за одного ребенка в детском саду составляет 66 тысяч рублей, в начальной школе - 74 тысячи, а в основной и старшей школе - 80 тысяч. "Почему-то я думаю, что не очень много детей из 75-го квартала пойдут учиться в эту школу", - заключил блогер.



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