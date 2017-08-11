NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
августа
pda
Поиск
Архив

Москва прощается с жарой, в выходные пройдет "репетиция" осени
24 августа 2017 г. | Время публикации 14:25
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
В столичном регионе завершился период жаркой погоды, сообщает Гидрометцентр. В ближайшие пять дней температура вернется к близким к норме показателям, а в начале следующей недели окажется даже немного ниже. Не обойдется без небольших и умеренных дождей, но такая погода вполне соответствует календарю, отмечают синоптики.

В пятницу, 25 августа, будет ветрено и прохладно. Воздух прогреется лишь до 18-20 градусов, по области до 16-21. Днем небольшой дождь. Ветер развернется с южного на западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду. В субботу ночью местами пройдет небольшой дождь, в Москве 10-12 градусов, по области 8-13. Днем снова дождь, максимальная температура в Москве 18-20 градусов, ветер юго-западный местами с порывами до 12-17 метров в секунду.

В воскресенье местами небольшой дождь. Ночью в Москве 9-11, по области 6-11 градусов. Днем всего 16-18. В начале новой недели не обойдется без небольших, местами умеренных дождей. Станет еще прохладнее: ночами температура будет понижаться до 5-10 градусов, днем в понедельник ожидается 13-18, во вторник при умеренном северном ветре 12-17.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.08.2017   21:01
4
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 24 августа 2017 г. // Последняя новость 20:05
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>