Москва прощается с жарой, в выходные пройдет "репетиция" осени Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press В столичном регионе завершился период жаркой погоды, сообщает Гидрометцентр. В ближайшие пять дней температура вернется к близким к норме показателям, а в начале следующей недели окажется даже немного ниже. Не обойдется без небольших и умеренных дождей, но такая погода вполне соответствует календарю, отмечают синоптики.



В пятницу, 25 августа, будет ветрено и прохладно. Воздух прогреется лишь до 18-20 градусов, по области до 16-21. Днем небольшой дождь. Ветер развернется с южного на западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду. В субботу ночью местами пройдет небольшой дождь, в Москве 10-12 градусов, по области 8-13. Днем снова дождь, максимальная температура в Москве 18-20 градусов, ветер юго-западный местами с порывами до 12-17 метров в секунду.



В воскресенье местами небольшой дождь. Ночью в Москве 9-11, по области 6-11 градусов. Днем всего 16-18. В начале новой недели не обойдется без небольших, местами умеренных дождей. Станет еще прохладнее: ночами температура будет понижаться до 5-10 градусов, днем в понедельник ожидается 13-18, во вторник при умеренном северном ветре 12-17.







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