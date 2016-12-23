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Пять человек, в том числе двое детей, спасены при пожаре на юге Москвы
24 декабря 2016 г. | Время публикации 17:20
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Пять человек, в том числе двое детей, спасены из горящей квартиры дома на юге Москвы. Пожар произошел в доме 18 на улице Академика Миллионщикова (ЮАО, район "Нагатино-Садовники"), сообщает "Интерфакс".

"По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит загорание в квартире на 8-ом этаже жилого дома на площади 50 кв. м., пожарные приступили к спасению людей и тушению пожара", сообщает пресс-служба.

По информации МЧС, в 14:14 пожар был локализован, а уже в 14:18 потушен. В ходе тушения пожара спасены 5 человек, из которых 2 детей. К сожалению есть пострадавшие, судьба которых уточняется.
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Суббота, 24 декабря 2016 г. // Последняя новость 17:20
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