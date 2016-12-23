Пять человек, в том числе двое детей, спасены при пожаре на юге Москвы Рубрики: Происшествия

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"По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит загорание в квартире на 8-ом этаже жилого дома на площади 50 кв. м., пожарные приступили к спасению людей и тушению пожара", сообщает пресс-служба.



По информации МЧС, в 14:14 пожар был локализован, а уже в 14:18 потушен. В ходе тушения пожара спасены 5 человек, из которых 2 детей. К сожалению есть пострадавшие, судьба которых уточняется. Пять человек, в том числе двое детей, спасены из горящей квартиры дома на юге Москвы. Пожар произошел в доме 18 на улице Академика Миллионщикова (ЮАО, район "Нагатино-Садовники"), сообщает "Интерфакс" "По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит загорание в квартире на 8-ом этаже жилого дома на площади 50 кв. м., пожарные приступили к спасению людей и тушению пожара", сообщает пресс-служба.По информации МЧС, в 14:14 пожар был локализован, а уже в 14:18 потушен. В ходе тушения пожара спасены 5 человек, из которых 2 детей. К сожалению есть пострадавшие, судьба которых уточняется.



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