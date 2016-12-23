В Подмосковье задержали молодого человека, который выкинул своего годовалого сына с балкона Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Как сообщает ГСУ СК по Московской области, 24 декабря 2016 года в ночное время суток 25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату. От полученных повреждений малолетний скончался.



В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, сообщает В Щелковском районе Подмосковья задержан местный житель, подозреваемый в убийстве своего малолетнего ребенка.Как сообщает ГСУ СК по Московской области, 24 декабря 2016 года в ночное время суток 25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату. От полученных повреждений малолетний скончался.В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, сообщает "Интерфакс"



Предыдущая статья

