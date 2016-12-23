На ВДНХ появится стеклянный улей, чтобы следить за пчелами "онлайн" Рубрики: Животные

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru На ВДНХ в следующем году откроется Павильон пчеловодства с Музеем пчелы. С соответствующей инициативой выступил московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды, чтобы поддержать российское пчеловодство, которое сейчас испытывает серьезные проблемы, заявил глава ведомства Антон Кульбачевский.



"В 2017 году павильон пчеловодства откроем на ВДНХ, там будет Музей пчелы, очень интересная экспозиция, концепция", - отметил Кульбачевский. Как сообщает ТАСС, в музее можно будет наблюдать за жизнью пчел "онлайн" - здесь установят стеклянный улей, в котором поселят пчел.



Также в следующем году будет продолжена программа по восстановлению популяции соколов-сапсанов и выпуску их в живую природу. Кроме того, в планах на 2017-й у московских властей числится создание экоцентров "Музей леса" и "Музей Москвы-реки", организация климатического форума и проведение автопробега от Москвы до Севастополя на ретроавтомобилях, электромобилях и гибридах.



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