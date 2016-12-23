Экс-мэра Москвы Лужкова готовятся перевести из реанимации в обычную палату Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Валерий Левитин



По его словам, в состоянии экс-мэра Москвы "наблюдается позитивная динамика". "Он уже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства.



В пятницу днем, 23 декабря, у Лужкова резко упало давление, у него остановилось дыхание, бывший мэр потерял сознание. Источники сообщали, что медики подозревали у него клиническую смерть, но "прибывшие к экс-градоначальнику врачи смогли быстро его реанимировать".



Пресс-секретарь отставного градоначальника Геннадий Теребков категорически опроверг информацию об экстренной госпитализации. "Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем", - пояснил он, добавив, что "Лужков имеет право на то, чтобы обратиться к медикам". Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которого 23 декабря экстренно доставили в одну из московских больниц, готовят к переводу из реанимации в обычную палату, сообщает "Интерфакс" По его словам, в состоянии экс-мэра Москвы "наблюдается позитивная динамика". "Он уже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства.В пятницу днем, 23 декабря, у Лужкова резко упало давление, у него остановилось дыхание, бывший мэр потерял сознание. Источники сообщали, что медики подозревали у него клиническую смерть, но "прибывшие к экс-градоначальнику врачи смогли быстро его реанимировать".Пресс-секретарь отставного градоначальника Геннадий Теребков категорически опроверг информацию об экстренной госпитализации. "Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем", - пояснил он, добавив, что "Лужков имеет право на то, чтобы обратиться к медикам".



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