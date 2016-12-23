24 и 25 декабря закрыты вестибюли 7 станций московского метро Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Они были закрыты в ночь на субботу, 24 декабря, и откроются утром в понедельник, 26 декабря,



Таковыми являются: северный вестибюль станции "Тульская", западный вестибюль станции "Кузьминки", южный вестибюль станции "Нахимовский проспект", северный вестибюль станции "Октябрьское поле", южный вестибюль станции "Сходненская" и южный вестибюль станции "Ясенево". Также будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская". В эти выходные, 24-25 декабря, для пассажиров закрыты вестибюли семи станций столичного метрополитена.Они были закрыты в ночь на субботу, 24 декабря, и откроются утром в понедельник, 26 декабря, "сообщает" пресс-служба Московского метро.Таковыми являются: северный вестибюль станции "Тульская", западный вестибюль станции "Кузьминки", южный вестибюль станции "Нахимовский проспект", северный вестибюль станции "Октябрьское поле", южный вестибюль станции "Сходненская" и южный вестибюль станции "Ясенево". Также будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".



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