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24 и 25 декабря закрыты вестибюли 7 станций московского метро
24 декабря 2016 г. | Время публикации 13:10
Рубрики: Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В эти выходные, 24-25 декабря, для пассажиров закрыты вестибюли семи станций столичного метрополитена.

Они были закрыты в ночь на субботу, 24 декабря, и откроются утром в понедельник, 26 декабря, "сообщает" пресс-служба Московского метро.

Таковыми являются: северный вестибюль станции "Тульская", западный вестибюль станции "Кузьминки", южный вестибюль станции "Нахимовский проспект", северный вестибюль станции "Октябрьское поле", южный вестибюль станции "Сходненская" и южный вестибюль станции "Ясенево". Также будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".
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