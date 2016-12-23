24 и 25 декабря закрыты вестибюли 7 станций московского метро

В эти выходные, 24-25 декабря, для пассажиров закрыты вестибюли семи станций столичного метрополитена.
Они были закрыты в ночь на субботу, 24 декабря, и откроются утром в понедельник, 26 декабря, "сообщает"
пресс-служба Московского метро.
Таковыми являются: северный вестибюль станции "Тульская", западный вестибюль станции "Кузьминки", южный вестибюль станции "Нахимовский проспект", северный вестибюль станции "Октябрьское поле", южный вестибюль станции "Сходненская" и южный вестибюль станции "Ясенево". Также будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".