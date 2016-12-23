Следователи выясняют причины пожара в доме в "новой" Москве, где погибла семья из 3 человек Рубрики: Происшествия

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Следствие рассматривает разные версии причин возгорания, в том числе печное отопление, замыкание проводки. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту гибели семьи в результате пожара, сообщает Ночью 24 декабря в жилом доме в поселении Михайло-Ярцевское после локализации пламени обнаружены останки трёх человек. В сгоревшем доме проживала супружеская пара с 2-х летним мальчиком.Следствие рассматривает разные версии причин возгорания, в том числе печное отопление, замыкание проводки. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту гибели семьи в результате пожара, сообщает "Интерфакс"



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