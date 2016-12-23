В Подмосковье задержаны меховые изделия без маркировки на 74 млн рублей Рубрики: Происшествия

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Как сообщили сообщает



В результате проверок было арестовано 849 единиц меховых изделий на сумму порядка 74 млн рублей. Кроме того, изъято из оборота предписаниями до нанесения маркировки 156 товаров на сумму 12 млн 263 тысяч руб. Цена арестованных изделий составляет от 3 до 240 тысяч рублей. В ходе проверок, проводимых с сентября 2016 года, Роспотребнадзор в Подмосковье арестовал почти 850 меховых изделий без маркировки на общую сумму 74 млн руб.Как сообщили сообщает Агентству Москва в пресс-службе регионального управления ведомства, с осени этого года специалистами управления Роспотребнадзора проводится мониторинг по выявлению торговых предприятий, осуществляющих реализацию изделий из натурального меха. По состоянию на 19 декабря проведено 72 контрольно-надзорных мероприятия, нарушения выявлены на 38 объектах, осуществляющих реализацию меховых изделий.В результате проверок было арестовано 849 единиц меховых изделий на сумму порядка 74 млн рублей. Кроме того, изъято из оборота предписаниями до нанесения маркировки 156 товаров на сумму 12 млн 263 тысяч руб. Цена арестованных изделий составляет от 3 до 240 тысяч рублей.



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