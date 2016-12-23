12-летняя школьница с ножевыми ранами найдена мертвой на юго-востоке Москвы Рубрики: Криминал

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Как сообщила



Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Убийство малолетнего". Следствие устанавливает обстоятельства преступления и местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, а также тех, кто имел возможность попасть в квартиру без родителей. Двенадцатилетняя школьница найдена мертвой в одной из квартир на юго-востоке Москвы.Как сообщила "ТАСС" представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, в квартире, где было обнаружено тело, находилась пожилая бабушка и 4-летний ребенок.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Убийство малолетнего". Следствие устанавливает обстоятельства преступления и местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, а также тех, кто имел возможность попасть в квартиру без родителей.



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