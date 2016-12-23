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12-летняя школьница с ножевыми ранами найдена мертвой на юго-востоке Москвы
24 декабря 2016 г. | Время публикации 15:00
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Двенадцатилетняя школьница найдена мертвой в одной из квартир на юго-востоке Москвы.

Как сообщила "ТАСС" представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, в квартире, где было обнаружено тело, находилась пожилая бабушка и 4-летний ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Убийство малолетнего". Следствие устанавливает обстоятельства преступления и местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, а также тех, кто имел возможность попасть в квартиру без родителей.
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