Московский зоопарк с 1 марта изменит режим работы

Столичный зоопарк перейдет на удлиненный рабочий день с наступлением весны, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу учреждения. В зоопарке подчеркнули, что ждут посетителей в любой день недели, без выходных.
"Зоопарк планирует перейти на весенний режим работы с 1 марта. Он будет работать с 9:00 до 18:00, то есть работу продлят на час", - рассказали в пресс-службе. При этом к 1 марта не все звери успеют выйти из спячки: о каждом животном зоопарк планирует оповещать горожан отдельно.
Отметим, что в январе московский зоопарк запустил в интернете трансляции из вольеров сурикатов, горилл, голубоглазой тигрицы и других обитателей зоосада. В дальнейшем администрация планирует транслировать в сети сеансы кормления голубоглазой бенгальской тигрицы по кличке Кали. Кроме того, зоопарк запустил в сети услугу опеки над животными
. Для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3434 Zoo (пробел) и сумму платежа. Эти деньги пойдут на содержание животных, покупку для них еды и игрушек.