Московский зоопарк с 1 марта изменит режим работы

17 января 2017 г. Зоопарк начал трансляцию из вольеров жирафа, сурикатов и детенышей обезьян

Восемь веб-камер позволяют в режиме реального времени наблюдать за южноафриканским жирафом, страусами и сурикатами, птичками-колпицами и другими обитателями зоопарка. Также зоопарк запустил услугу SMS-опеки животных.