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СК завел уголовное дело после драки на юге Москвы, в которой погиб москвич
24 февраля 2017 г. | Время публикации 13:27
Рубрики: Криминал  
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Фото NEWSru.com
Столичные следователи завели уголовное дело по факту гибели мужчины после драки, произошедшей ночью 20 февраля между сотрудниками одного из общественных заведений на улице Генерала Белова, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя московского управления СК России Юлию Иванову.

По словам Ивановой, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, 23-летний мужчина нанес 30-летнему оппоненту не менее двух ударов рукой в область головы, от которых последний упал и ударился головой о бетонную плитку. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

Несмотря на это, злоумышленнику Константину Яганову было предъявлено "мягкое" обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ). В настоящий момент решается вопрос о его аресте.
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