Московская полиция ночью отпустила задержанных на антивоенном концерте "Дезертир-фест" Рубрики: Общество

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Предлогом для прихода сотрудников МВД стал звонок о том, что в подвале, в котором проходил фестиваль, собираются подозрительные люди. Стражи порядка перекрыли выходы из подвала, а затем начали проверять документы у собравшихся и распределять их по автозакам. Сергей Аркадьев, гитарист группы "Бригадир", которая должна была выступить на концерте, сообщил, что возле подвала находились четыре полицейских автобуса.



Ближе к полуночи задержанных начали отпускать. Журавлев, который отказался сдавать отпечатки пальцев, заявил, что его отвели в допросную комнату, где хватали за шею и обливали водой. Кузьмина, по данным "ОВД-Инфо", ударили головой о ступеньку - у него осталась ссадина на лбу. На него, а также солиста группы "Бригадир" Олега Жука составили протоколы о неповиновении требованиям полиции. Столичные правоохранители вечером 23 февраля нагрянули на антивоенный концерт "Дезертир-фест" и задержали несколько десятков человек. Активист Владимир Журавлев рассказал "Медиазоне" , что в автозаках находилось около 20 участников мероприятия. По оценке портала "ОВД-Инфо" , задержаны были не менее 60 человек.Предлогом для прихода сотрудников МВД стал звонок о том, что в подвале, в котором проходил фестиваль, собираются подозрительные люди. Стражи порядка перекрыли выходы из подвала, а затем начали проверять документы у собравшихся и распределять их по автозакам. Сергей Аркадьев, гитарист группы "Бригадир", которая должна была выступить на концерте, сообщил, что возле подвала находились четыре полицейских автобуса.Ближе к полуночи задержанных начали отпускать. Журавлев, который отказался сдавать отпечатки пальцев, заявил, что его отвели в допросную комнату, где хватали за шею и обливали водой. Кузьмина, по данным "ОВД-Инфо", ударили головой о ступеньку - у него осталась ссадина на лбу. На него, а также солиста группы "Бригадир" Олега Жука составили протоколы о неповиновении требованиям полиции.



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