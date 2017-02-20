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В Москве 23 февраля выпало более 13 процентов от месячной нормы осадков
24 февраля 2017 г. | Время публикации 15:18
Рубрики: Погода  
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Обещанный синоптиками атмосферный фронт с запада принес в столицу плотные облака и снег с дождем. По данным специалистов погодного центра "Фобос", в День защитника Отечества в московском регионе выпало более 13 процентов от месячной нормы осадков, сообщает РИА "Новости".

Эксперты отметили, что все осадки выпали за несколько часов - днем, а ночью в городе было сухо. Пять миллиметров осадков выпало в Москве, столько же в Подмосковье, тогда как месячная норма составляет 36 миллиметров. Непогода сохранилась в столице и в пятницу: с самого утра идет дождь, который к вечеру может превратиться в сильный ливень.
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