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Собянин пообещал не отправлять жильцов сносимых хрущевок на выселки
24 февраля 2017 г. | Время публикации 12:12 | Последние изменения 12:21
Рубрики: Недвижимость  
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Moscow-Live.ru
Жители домов, которых затронет новая программа сноса хрущевок, получат новые квартиры в районе проживания, заверил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что власти предварительно будут советоваться с горожанами, прежде чем включать квартал в план сноса.

"Отвечая на вопросы о реновации районов пятиэтажек. Новые квартиры будут предоставляться недалеко от места проживания, как правило, в том же районе. Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено", - отметил градоначальник на своей странице в Twitter.

Как сообщал Собянин ранее, план ликвидации устаревших пятиэтажек затронет около 8 тысяч домов и потребует "огромной концентрации финансовых и материальных ресурсов". Новая программа в четыре раза масштабнее, чем предыдущая, которая предполагала снос лишь 1700 хрущевок и растянулась на 18 лет. Городские власти долгое время утверждали, что новая программа сноса невозможна, однако в личной беседе с президентом Владимиром Путиным мэр пообещал главе государства, что все необходимые ресурсы у столицы есть.
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