Собянин пообещал не отправлять жильцов сносимых хрущевок на выселки Рубрики: Недвижимость

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"Отвечая на вопросы о реновации районов пятиэтажек. Новые квартиры будут предоставляться недалеко от места проживания, как правило, в том же районе. Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено", - отметил градоначальник на своей странице в



Как сообщал Собянин ранее, план ликвидации устаревших пятиэтажек затронет около 8 тысяч домов и потребует "огромной концентрации финансовых и материальных ресурсов". Новая программа в четыре раза масштабнее, чем предыдущая, которая предполагала снос лишь 1700 хрущевок и растянулась на 18 лет. Городские власти долгое время утверждали, что новая программа сноса невозможна, однако в личной беседе с президентом Владимиром Путиным мэр пообещал главе государства, что все необходимые ресурсы у столицы есть. Жители домов, которых затронет новая программа сноса хрущевок , получат новые квартиры в районе проживания, заверил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что власти предварительно будут советоваться с горожанами, прежде чем включать квартал в план сноса."Отвечая на вопросы о реновации районов пятиэтажек. Новые квартиры будут предоставляться недалеко от места проживания, как правило, в том же районе. Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено", - отметил градоначальник на своей странице в Twitter Как сообщал Собянин ранее, план ликвидации устаревших пятиэтажек затронет около 8 тысяч домов и потребует "огромной концентрации финансовых и материальных ресурсов". Новая программа в четыре раза масштабнее, чем предыдущая, которая предполагала снос лишь 1700 хрущевок и растянулась на 18 лет. Городские власти долгое время утверждали, что новая программа сноса невозможна, однако в личной беседе с президентом Владимиром Путиным мэр пообещал главе государства, что все необходимые ресурсы у столицы есть.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 февраля 2017 г. Собянин: в Москве снесут еще восемь тысяч пятиэтажек

По словам мэра, новая программа потребует "огромной концентрации финансовых и материальных ресурсов", а также создания координационного штаба, который Собянин намерен возглавить лично.

