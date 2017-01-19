Выброс сероводорода в воздух в начале года стал поводом для уголовного дела

5 января 2017 г. Жители юго-востока столицы жалуются на запах сероводорода

По данным Мосэкомониторинга, вечером 4 января уровень загрязнения воздуха в районе Марьино превысил норму почти в 28 раз. На запах сероводорода также жаловались жители Черемушек и районов на юге и юго-востоке Москвы.