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Выброс сероводорода в воздух в начале года стал поводом для уголовного дела
24 января 2017 г. | Время публикации 08:47 | Последние изменения 09:31
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
По факту загрязнения 4-5 января атмосферы на юго-востоке столицы возбуждено уголовное дело. Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ, в первые дни нового года в отдельных местах города было зафиксировано более чем 30-кратное превышение максимально допустимой концентрации сероводорода.

Вечером 4 января уровень загрязнения воздуха в районе Марьино превысил допустимую норму почти в 28 раз. На запах сероводорода также жаловались жители Черемушек, районов метро "Университет", "Тульская", "Кантемировская", "Люблино" и "Нахимовский проспект". В МЧС заявили, что проверили все указанные места, однако превышения концентрации опасных веществ в воздухе выявлено не было. Тем не менее по данному факту была организована прокурорская проверка.

Материалы проверки направили в управление организации дознания Главного управления МВД России по Москве, в итоге было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ - "Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха". Расследование взяли на контроль в межрайонной природоохранной прокуратуре.

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