Москвича, жестоко избитого за снятую с номера BMW бумажку, хотят наградить

Департамент транспорта Москвы хочет вручить благодарственную грамоту Артуру Бойко, которого жестоко избили
за попытку снять с номера неправильно припаркованного автомобиля бумажку. Об этом сам пострадавший рассказал "Газете.Ru"
. Официального подтверждения информации нет. Адвокат же сообщил, что расследование избиения буксует.
Нападение на Бойко произошло 22 декабря на Малой Бронной. По словам москвича, припаркованный возле ресторана BMW заграждал проезд к детскому саду. Когда Бойко попытался снять закрывающую номер бумажку, на него налетели несколько человек и начали жестоко избивать, а также разбили мобильный телефон. Пострадавший получил переломы лицевых костей, перелом носа со смещением, повреждения зубов и гематомы, ему пришлось перенести несколько операций.
Поступок Бойко расколол интернет-сообщество "Патриаршие", где история появилась впервые. Многие выступили на стороне борца с автохамами и возмутились, что владельцы дорогих машин, приезжая в один из самых престижных районов Москвы, не находят денег на оплату парковки. Немало было и тех, кто счел поступок горожанина "мерзковатым", а его самого – стукачом.
Через несколько дней после инцидента было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. По словам адвоката Илоны Цилюрик, за месяц правоохранители лишь изъяли записи с камер видеонаблюдения, но на них все равно ничего не видно. Цилюрик опасается, что следствие не сможет выяснить, кому принадлежали неправильно автомобили и найти нападавших, а Бойко считает, что "через пару месяцев дело просто закроют".