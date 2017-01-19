Москвича, жестоко избитого за снятую с номера BMW бумажку, хотят наградить Общество Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Улица Малая Бронная | Moscow-Live.ru



Нападение на Бойко произошло 22 декабря на Малой Бронной. По словам москвича, припаркованный возле ресторана BMW заграждал проезд к детскому саду. Когда Бойко попытался снять закрывающую номер бумажку, на него налетели несколько человек и начали жестоко избивать, а также разбили мобильный телефон. Пострадавший получил переломы лицевых костей, перелом носа со смещением, повреждения зубов и гематомы, ему пришлось перенести несколько операций.



Поступок Бойко расколол интернет-сообщество "Патриаршие", где история появилась впервые. Многие выступили на стороне борца с автохамами и возмутились, что владельцы дорогих машин, приезжая в один из самых престижных районов Москвы, не находят денег на оплату парковки. Немало было и тех, кто счел поступок горожанина "мерзковатым", а его самого – стукачом.



Через несколько дней после инцидента было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. По словам адвоката Илоны Цилюрик, за месяц правоохранители лишь изъяли записи с камер видеонаблюдения, но на них все равно ничего не видно. Цилюрик опасается, что следствие не сможет выяснить, кому принадлежали неправильно автомобили и найти нападавших, а Бойко считает, что "через пару месяцев дело просто закроют".



Департамент транспорта Москвы хочет вручить благодарственную грамоту Артуру Бойко, которого жестоко избили за попытку снять с номера неправильно припаркованного автомобиля бумажку. Об этом сам пострадавший рассказал "Газете.Ru" . Официального подтверждения информации нет. Адвокат же сообщил, что расследование избиения буксует.Нападение на Бойко произошло 22 декабря на Малой Бронной. По словам москвича, припаркованный возле ресторана BMW заграждал проезд к детскому саду. Когда Бойко попытался снять закрывающую номер бумажку, на него налетели несколько человек и начали жестоко избивать, а также разбили мобильный телефон. Пострадавший получил переломы лицевых костей, перелом носа со смещением, повреждения зубов и гематомы, ему пришлось перенести несколько операций.Поступок Бойко расколол интернет-сообщество "Патриаршие", где история появилась впервые. Многие выступили на стороне борца с автохамами и возмутились, что владельцы дорогих машин, приезжая в один из самых престижных районов Москвы, не находят денег на оплату парковки. Немало было и тех, кто счел поступок горожанина "мерзковатым", а его самого – стукачом.Через несколько дней после инцидента было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. По словам адвоката Илоны Цилюрик, за месяц правоохранители лишь изъяли записи с камер видеонаблюдения, но на них все равно ничего не видно. Цилюрик опасается, что следствие не сможет выяснить, кому принадлежали неправильно автомобили и найти нападавших, а Бойко считает, что "через пару месяцев дело просто закроют".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 декабря 2016 г. Москвича избили за попытку "настучать" на нарушителя правил парковки

В социальных сетях неожиданно развернулась дискуссия вокруг избиения жителя столицы за то, что тот снял бумажку с номера неправильно припаркованной машины. Некоторые граждане считают, что "стукачу" досталось по делу.

