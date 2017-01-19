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Москвича, жестоко избитого за снятую с номера BMW бумажку, хотят наградить
24 января 2017 г. | Время публикации 15:25 | Последние изменения 15:57
Рубрики: Криминал, Общество  
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Улица Малая Бронная | Moscow-Live.ru
Департамент транспорта Москвы хочет вручить благодарственную грамоту Артуру Бойко, которого жестоко избили за попытку снять с номера неправильно припаркованного автомобиля бумажку. Об этом сам пострадавший рассказал "Газете.Ru". Официального подтверждения информации нет. Адвокат же сообщил, что расследование избиения буксует.

Нападение на Бойко произошло 22 декабря на Малой Бронной. По словам москвича, припаркованный возле ресторана BMW заграждал проезд к детскому саду. Когда Бойко попытался снять закрывающую номер бумажку, на него налетели несколько человек и начали жестоко избивать, а также разбили мобильный телефон. Пострадавший получил переломы лицевых костей, перелом носа со смещением, повреждения зубов и гематомы, ему пришлось перенести несколько операций.

Поступок Бойко расколол интернет-сообщество "Патриаршие", где история появилась впервые. Многие выступили на стороне борца с автохамами и возмутились, что владельцы дорогих машин, приезжая в один из самых престижных районов Москвы, не находят денег на оплату парковки. Немало было и тех, кто счел поступок горожанина "мерзковатым", а его самого – стукачом.

Через несколько дней после инцидента было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. По словам адвоката Илоны Цилюрик, за месяц правоохранители лишь изъяли записи с камер видеонаблюдения, но на них все равно ничего не видно. Цилюрик опасается, что следствие не сможет выяснить, кому принадлежали неправильно автомобили и найти нападавших, а Бойко считает, что "через пару месяцев дело просто закроют".

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