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Католики заявили об острой нехватке храмов в Москве
24 января 2017 г. | Время публикации 19:41
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В столичном регионе живут, "по самым скромным оценкам", до 40-50 тысяч католиков, которым остро не хватает трех имеющихся в Москве храмов. Об этом сообщил представитель Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Виталий Бородин, слова которого приводит РИА "Новости".

На семь приходов в городе только три католические святыни – собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице, храм святого Людовика Французского на Лубянке и храм святой Ольги в Люблино. "То есть наблюдается острая необходимость в зданиях", – сказал Бородин. Католическая община судится с городом за здания, прилегающие к храму святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке – старейшему католическому приходу в столице.

Здания, на которые претендует община, были построены в XIX веке на средства прихожан. Заключить мировое соглашение с городом не удалось, сообщил генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский. На возвращение самого храма католики не претендуют, так как оно находится в частной собственности, а на его выкуп и реставрацию у общины нет средств. Ковалевский также подчеркнул, что получение всего имущества, которым Римско-католическая церковь владела в России до революции, "не является стратегической целью", хотя это было "очень большое имущество, даже в пределах нынешней границы РФ".

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