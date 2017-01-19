12-летняя девочка умерла в школе на востоке Москвы

Столичные следователи проводят проверку по факту внезапной смерти 12-летней девочки в школе на Старослободской улице. Как сообщается на сайте
ГСУ СК по Москве, во вторник учителя обнаружили тело в туалете на четвертом этаже и вызвали скорую помощь. Реанимировать девочку не удалось. Признаков насильственной смерти при визуальном осмотре не обнаружено.
Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают сотрудников школы и возможных очевидцев. По данным "Московский комсомолец"
, у школьницы были проблемы с сердцем и освобождение от физкультуры.