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12-летняя девочка умерла в школе на востоке Москвы
24 января 2017 г. | Время публикации 18:30
Рубрики: Происшествия  
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Столичные следователи проводят проверку по факту внезапной смерти 12-летней девочки в школе на Старослободской улице. Как сообщается на сайте ГСУ СК по Москве, во вторник учителя обнаружили тело в туалете на четвертом этаже и вызвали скорую помощь. Реанимировать девочку не удалось. Признаков насильственной смерти при визуальном осмотре не обнаружено.

Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают сотрудников школы и возможных очевидцев. По данным "Московский комсомолец", у школьницы были проблемы с сердцем и освобождение от физкультуры.
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