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В Пушкинском музее открылась выставка Гойи и Дали, на которую ожидаются очереди
24 января 2017 г. | Время публикации 17:58 | Последние изменения 18:08
Рубрики: Культура  
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Агентство городских новостей Москва
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина открыл свою первую в этом году выставку – "Капричос". Гойя и Дали". На ней представлена 41 гравюра Франсиско Гойи из собрания музея и 41 соответствующая им гравюра Сальвадора Дали из частной коллекции Бориса Фридмана.

В своих знаменитых "Капричос" Франсиско Гойя зло и саркастически высмеял старые порядки Испании: пороки простых людей, лицемерие дворянства, придворные круги, правящую чету, церковь, инквизицию. Спустя почти 180 лет его офорты переосмыслил самый известный представитель сюрреализма Сальвадор Дали. Он дополнил изображения Гойи новыми персонажами, деталями и красочными элементами, а также заменил все авторские названия собственными, как бы вступив в диалог с мастером.

Графические работы на выставке дополнены подробными комментариями о художниках и их произведениях, а драматургия строится на параллелях между гравюрами Гойи и Дали, отмечает ТАСС. В силу сложности материала музей уделил большое внимание программе лекций. Их прочтут специалисты из музея Прадо и Мадридского университета. Любители искусства также смогут встретиться с другом Дали, писателем Игнасио Гомесом де Лианьо и Николь Ригаль, которая печатала офорты сюрреалиста и была хорошо с ним знакома.

Выставку можно посетить по билету в Главное здание ГМИИ на Волхонке. Директор музея Марина Лошак не исключила, что любителям искусства придется постоять в очереди. "Я ожидаю только хорошего. Но если будет что-то неординарное с очередями, мы будем корректировать ситуацию", – сказала она накануне открытия экспозиции агентству "Москва". Выставка продлится до 12 марта.

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