Пассажиров монорельса не обрадовало введение 30-минутного интервала

23 января московский монорельс перешел на работу в экскурсионном режиме
: поезда ходят с восьми утра до восьми вечера с интервалом в 30 минут. Такое расписание власти решили ввести из-за снижения пассажиропотока, введения новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро и запуска Московского центрального кольца.
Из-за нового графика на платформах монорельса начали скапливаться пассажиры, попасть в вагон с первого раза удается далеко не всем. "Возмущенные люди активно обсуждали новое расписание и выражали свое несогласие", – передает корреспондент РИАМО
. Пассажиры, опрошенные корреспондентом "Московского комсомольца"
, тоже признались, что 30-минутный интервал осложнил им поездку.
К тому же, платформы монорельса открытые, и люди мерзнут в получасовом ожидании. Пересаживаться на новые станции метро или МЦК удобно не всем, так как времени придется тратить больше. По мнению постоянных пассажиров монорельса, власти не учли их интересов, введя новый график. Они предлагают пускать поезда с увеличенными интервалами днем, а утром и вечером оставить удобное расписание.
По мнению начальника столичной подземки Дмитрия Пегова, экскурсионный график работы монорельса – "наиболее оптимальный на сегодняшний день". В 2016 году монорельсом воспользовалось на 15% меньше пассажиров, чем годом ранее, и пассажиропоток продолжает снижаться. Интервалы планируют сокращать только во время массовых мероприятий.
Другие проблемы монорельса – дороговизна его эксплуатации и высокий износ составов, которые являются штучными изделиями. Еще в 2015 году метрополитен объявил конкурс на разработку программы развития монорельса. Власти обещали рассмотреть не менее трех вариантов. Один из них – частично разобрать эстакаду и заменить монорельс трамваем, продлив линию. Однако решение до сих пор не найдено.