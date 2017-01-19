Пассажиров монорельса не обрадовало введение 30-минутного интервала

22 января 2017 г. Монорельс с понедельника начнет работать в экскурсионном режиме

Поезда по монорельсу будут ходить с интервалами в 30 минут. Это связано с уменьшением пассажиропотока, которое произошло после ввода новых станций метро на севере Москвы и открытия МЦК.