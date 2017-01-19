]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
января
pda
Поиск
Архив

Участок Калининско-Солнцевской линии закроют с 25 по 30 января
24 января 2017 г. | Время публикации 10:26 | Последние изменения 12:32
Рубрики: Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Московский метрополитен
Движение поездов на участке между станциями метро "Парк Победы" и "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии ограничат с 25 по 30 января. Как сообщается на официальном сайте московского метрополитена, ограничения связаны с вводом в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии от станции "Парк Победы" до станции "Раменки".

Для пассажиров будут закрыты станция "Деловой центр" и переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная". Станция "Парк Победы" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии, пассажирам рекомендуется пользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом и наземным транспортом.

Три новые станции Калининско-Солнцевской линии: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" планируется открыть в феврале. В дальнейшем линию продлят до станции "Рассказовка", а на последнем этапе строительства станции "Деловой центр" и "Третьяковская" соединят участком, который пройдет через центр Москвы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Калининско-Солнцевская линия метро продлена до станции "Раменки"
30 декабря 2016 г.
Калининско-Солнцевская линия метро продлена до станции "Раменки"
Пассажирское движение на новом участке планируется открыть в конце января - начале февраля 2017 года. А дополнительный тоннель между станциями "Парк Победы" и "Деловой центр" позволит перевести движение поездов в обычный режим.
2 декабря 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.01.2017   16:46
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 24 января 2017 г. // Последняя новость 16:40
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>