Участок Калининско-Солнцевской линии закроют с 25 по 30 января

Движение поездов на участке между станциями метро "Парк Победы" и "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии ограничат с 25 по 30 января. Как сообщается на официальном сайте
московского метрополитена, ограничения связаны с вводом в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии от станции "Парк Победы" до станции "Раменки".
Для пассажиров будут закрыты станция "Деловой центр" и переход между станциями "Деловой центр" и "Выставочная". Станция "Парк Победы" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии, пассажирам рекомендуется пользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом и наземным транспортом.
Три новые станции Калининско-Солнцевской линии: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" планируется открыть в феврале. В дальнейшем линию продлят
до станции "Рассказовка", а на последнем этапе строительства станции "Деловой центр" и "Третьяковская" соединят участком, который пройдет через центр Москвы.