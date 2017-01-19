Новые комфортные поезда "Ласточка" начнут ездить по МЦК с февраля Рубрики: Общественный транспорт

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Вагоны станут просторнее за счёт размещения сидячих мест по принципу "два ряда по два сидения". Первые пять усовершенствованных электричек уже запустили по МЦК. А до конца года подвижной состав обновится полностью. В дальнейшем планируется увеличить составы поездов с пяти до семи вагонов и сократить интервалы движения в часы пик, благодаря чему поезда на МЦК смогут провозить почти в два раза больше пассажиров.



Прежние поезда распределят на другие направления, и они будут курсировать как пригородные электрички. Отметим, что пассажиры пригородных электричек С февраля пассажиров МЦК будут перевозить десять поездов "Ласточка" с более комфортными вагонами. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, до конца года во всех вагонах поездов, курсирующих по кольцу, появятся верхние поручни, как в метро, и крепления для велосипедов.Вагоны станут просторнее за счёт размещения сидячих мест по принципу "два ряда по два сидения". Первые пять усовершенствованных электричек уже запустили по МЦК. А до конца года подвижной состав обновится полностью. В дальнейшем планируется увеличить составы поездов с пяти до семи вагонов и сократить интервалы движения в часы пик, благодаря чему поезда на МЦК смогут провозить почти в два раза больше пассажиров.Прежние поезда распределят на другие направления, и они будут курсировать как пригородные электрички. Отметим, что пассажиры пригородных электричек могут пересесть со станции Окружная Савёловского направления на станцию Окружная МЦК, со станции Северянин Ярославского направления на станцию Ростокино МЦК, со станции Фрезер Казанского направления на станцию Андроновка МЦК, со станции Тестовская Белорусского направления на станции Шелепиха и Деловой Центр, а также со станции НАТИ Ленинградского направления на станцию Лихоборы МЦК.



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