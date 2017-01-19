]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
января
pda
Поиск
Архив

На Масленицу горожан ждет массовое чаепитие и пятиметровое солнце
24 января 2017 г. | Время публикации 09:52 | Последние изменения 11:08
Рубрики: Праздники, Развлечения  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
На Масленицу посетители музея-заповедника "Царицыно" выпьют 200 литров чая, а на Поклонной горе зажгут огромное солнце и устроят шоу потешных огней. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В масленичную неделю на территории музея-заповедника "Царицыно" организуют ярмарку, где можно будет купить блины с разными начинками, а 26 февраля, в Прощеное воскресенье, там состоится театрализованное шествие со скоморохами, конкурс на самый дальний бросок валенка и соревнование по командному перетягиванию каната. Завершится праздник бесплатным массовым чаепитием, которое начнётся в 14:00 вблизи главного входа в парк и продлится до 16:00.

А в парке Победы на Поклонной горе вместо традиционного чучела в последний день Масленицы зажгут искусственное солнце на трёхметровом шесте. Общая высота конструкции составит около пяти метров. Зажгут солнце на холме у входа в парк около 20:00. Вокруг сооружения появятся мельницы и огненные фонтаны, которые заставят мельницы вращаться вокруг оси. На каждой из них расположат так называемые потешные огни - фейерверки, которые запускали в Москве ещё в XVIII веке. Холм, на котором пройдёт огненное шоу, оградят небольшим забором, чтобы посетители могли понаблюдать за фейерверками на безопасном расстоянии.

В прошлом году на Масленицу в столице прошли более 120 различных программ и мероприятий, в том числе традиционные народные гуляния с играми и сжиганием чучел, мастер-классы, концерты и ярмарки. Свою программу для праздника подготовили и столичные парки: вместо чучел там появились дизайнерские инсталляции.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Масленица в парках: блины, русские забавы, арт-чучела и огненные шоу
12 марта 2016 г.
Масленица в парках: блины, русские забавы, арт-чучела и огненные шоу
Празднование Масленицы пройдет в 25 московских парках 12 и 13 марта. Посетителей ждут ярмарки, традиционные русские забавы, мастер-классы, концерты, угощения. Вместо обычных чучел в парках установили дизайнерские инсталляции.
28 февраля 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.01.2017   16:46
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 24 января 2017 г. // Последняя новость 16:40
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>