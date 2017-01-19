На Масленицу горожан ждет массовое чаепитие и пятиметровое солнце

12 марта 2016 г. Масленица в парках: блины, русские забавы, арт-чучела и огненные шоу

Празднование Масленицы пройдет в 25 московских парках 12 и 13 марта. Посетителей ждут ярмарки, традиционные русские забавы, мастер-классы, концерты, угощения. Вместо обычных чучел в парках установили дизайнерские инсталляции.