На Масленицу горожан ждет массовое чаепитие и пятиметровое солнце

На Масленицу посетители музея-заповедника "Царицыно" выпьют 200 литров чая, а на Поклонной горе зажгут огромное солнце и устроят шоу потешных огней. Об этом сообщается на официальном портале
мэра и правительства столицы.
В масленичную неделю на территории музея-заповедника "Царицыно" организуют ярмарку, где можно будет купить блины с разными начинками, а 26 февраля, в Прощеное воскресенье, там состоится театрализованное шествие со скоморохами, конкурс на самый дальний бросок валенка и соревнование по командному перетягиванию каната. Завершится праздник бесплатным массовым чаепитием, которое начнётся в 14:00 вблизи главного входа в парк и продлится до 16:00.
А в парке Победы на Поклонной горе вместо традиционного чучела в последний день Масленицы зажгут искусственное солнце на трёхметровом шесте. Общая высота конструкции составит около пяти метров. Зажгут солнце на холме у входа в парк около 20:00. Вокруг сооружения появятся мельницы и огненные фонтаны, которые заставят мельницы вращаться вокруг оси. На каждой из них расположат так называемые потешные огни - фейерверки, которые запускали в Москве ещё в XVIII веке. Холм, на котором пройдёт огненное шоу, оградят небольшим забором, чтобы посетители могли понаблюдать за фейерверками на безопасном расстоянии.
В прошлом году на Масленицу в столице прошли более 120 различных программ и мероприятий
, в том числе традиционные народные гуляния с играми и сжиганием чучел, мастер-классы, концерты и ярмарки. Свою программу для праздника подготовили и столичные парки: вместо чучел там появились дизайнерские инсталляции
.