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Здание ВГТРК в день инаугурации Трампа заминировал пьяный шутник с судимостью
24 января 2017 г. | Время публикации 11:37 | Последние изменения 13:42
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Полицейские задержали мужчину, "заминировавшего" здание ВГТРК в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Как сообщается на сайте столичного главка ГУ МВД, ранее судимый безработный 43-летний москвич решил "подшутить", находясь в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Напомним, 20 января в полицию поступила информация о бомбе в здании ВГТРК на севере Москвы. Здания обследовали сотрудники полиции и МЧС, а также кинологи с собаками, однако угроза взрыва не подтвердилась. В тот же день с небольшой разницей во времени поступил звонок о бомбе в телецентре Останкино.

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