Здание ВГТРК в день инаугурации Трампа заминировал пьяный шутник с судимостью

20 января 2017 г. Телецентр Останкино и ВГТРК "заминировали" в день инаугурации Трампа

Проверка проводилась в телецентре Останкино на улице Академика Королева и здании ВГТРК на на 5-й улице Ямского Поля после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Взрывных устройств специалисты не обнаружили.