Здание ВГТРК в день инаугурации Трампа заминировал пьяный шутник с судимостью

Полицейские задержали мужчину, "заминировавшего" здание ВГТРК в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Как сообщается на сайте
столичного главка ГУ МВД, ранее судимый безработный 43-летний москвич решил "подшутить", находясь в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Напомним, 20 января в полицию поступила информация о бомбе в здании ВГТРК
на севере Москвы. Здания обследовали сотрудники полиции и МЧС, а также кинологи с собаками, однако угроза взрыва не подтвердилась. В тот же день с небольшой разницей во времени поступил звонок о бомбе в телецентре Останкино.