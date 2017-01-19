]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
января
pda
Поиск
Архив

Первый поезд метро со сквозным проходом и современной "начинкой" выйдет в марте
24 января 2017 г. | Время публикации 14:56 | Последние изменения 15:50
Рубрики: Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
m24.ru
Поезд нового поколения "Москва" начнет курсировать в столичном метро в марте 2017 года. Об этом в ходе заседания правительства Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует ТАСС. Ранее сообщалось, что поезда будут запущены в феврале.

Ликсутов напомнил, что количество пассажирских мест в составе поезда нового поколения увеличится на 15%, там появятся интерактивные мониторы, интерактивные схемы линий метрополитена и специальные станции для подзарядки гаджетов. Дверные проемы для удобства пассажиров увеличены до 1,4 метра, а между вагонами организован сквозной проход. Все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Еще одной отличительной особенностью вагонов 765-й серии является их тихий и плавный ход.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В метро в 2017 году появятся 24 поезда "Москва" с USB-зарядками
15 января 2017 г.
В метро в 2017 году появятся 24 поезда "Москва" с USB-зарядками
Новые составы повышенной вместимости будут постепенно заменять поезда на самой загруженной линии метро - Таганско-Краснопресненской. Поезда "Москва" способны перевозить до двух тысяч человек.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.01.2017   16:46
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 24 января 2017 г. // Последняя новость 16:40
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>