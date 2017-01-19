Первый поезд метро со сквозным проходом и современной "начинкой" выйдет в марте

Поезд нового поколения "Москва" начнет курсировать в столичном метро в марте 2017 года. Об этом в ходе заседания правительства Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует ТАСС
. Ранее сообщалось, что поезда будут запущены в феврале.
Ликсутов напомнил, что количество пассажирских мест в составе поезда нового поколения увеличится на 15%, там появятся интерактивные мониторы, интерактивные схемы линий метрополитена и специальные станции для подзарядки гаджетов. Дверные проемы для удобства пассажиров увеличены до 1,4 метра, а между вагонами организован сквозной проход
. Все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Еще одной отличительной особенностью вагонов 765-й серии является их тихий и плавный ход.