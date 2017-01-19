Два подростка избили ногами юношу в столичной школе

Следственный комитет РФ по Москве проводит доследственную проверку по факту драки школьников. Как сообщается на сайте ведомства
, накануне днем между учащимися школы на проспекте Добролюбова произошел конфликт.
В ходе ссоры два 15-летних подростка начали бить 18-летнего молодого человека ногами по голове, он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и другими травмами. Сейчас пострадавший находится дома, его жизнь и здоровье вне опасности. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.