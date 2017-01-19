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Два подростка избили ногами юношу в столичной школе
24 января 2017 г. | Время публикации 12:44 | Последние изменения 13:44
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Следственный комитет РФ по Москве проводит доследственную проверку по факту драки школьников. Как сообщается на сайте ведомства, накануне днем между учащимися школы на проспекте Добролюбова произошел конфликт.

В ходе ссоры два 15-летних подростка начали бить 18-летнего молодого человека ногами по голове, он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и другими травмами. Сейчас пострадавший находится дома, его жизнь и здоровье вне опасности. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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Вторник, 24 января 2017 г. // Последняя новость 16:40
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