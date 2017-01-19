Татьянин день впервые отметят в столичном зоопарке

21 января 2017 г. День рождения Владимира Высоцкого и Татьянин день отметят в столичном метро

25 января в вестибюлях, на эскалаторах, а также в кассовых залах прозвучит песня "Лирическая (Здесь лапы у елей дрожат на весу)". Дикторы в метро также поздравят с праздником девушек по имени Татьяна и московских студентов.