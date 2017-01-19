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Татьянин день впервые отметят в столичном зоопарке
24 января 2017 г. | Время публикации 09:20
Рубрики: Развлечения  
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Moscow-Live.ru
Московский зоопарк впервые организует праздничные мероприятия 25 января, в День российского студенчества. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, на территории зоосада для студентов запустят тематический квест, участниками которого можно стать, записавшись по телефону: 8 (499) 255-57-63.

Конверты с заданиями будут спрятаны по всей территории зоосада. Чтобы приступить к следующему этапу, участникам предстоит отыскать конверт. Квест с каверзными заданиями начнется в 13:00. В одном из конкурсов им предложат попробовать себя в роли енота и быстро извлечь лакомство руками из специальной емкости. Ещё одним испытанием станет конкурс на определение запахов - от корицы до лимона. Он будет проходить возле вольера с волками. Если квест понравится участникам, его будут проводить ежемесячно.

Кроме того, в 11:00 гиды проведут бесплатные экскурсии по музею Московского зоопарка. Гостей познакомят с традициями восточных и европейских императоров, которые стали основателями первых зоопарков. А в 15:00 студентам покажут тёплые павильоны, расскажут о секретах содержания животных и познакомят с профессией сотрудника зоопарка.

День студента отметят и в столичном метро: девушкам по имени Татьяна и московским студентам пожелают "достижений в учёбе, творчестве и спорте, неутолимой жажды знаний, любви и добра". По радио прозвучит песня "Татьянин день" в исполнении Льва Лещенко и другие музыкальные композиции. Кроме того, студентки-Татьяны с 17 до 23 часов смогут бесплатно попасть на каток на ВДНХ, а билеты для студентов-очников будут продаваться вдвое дешевле.
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