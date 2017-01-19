"Неопознанный плавающий объект" на Москве-реке озадачил интернет-пользователей Рубрики: Общество

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"Наверное, минуты две всматривался, не мог понять, что это за странное судно... Оказалось, просто тень", – пишет автор снимка. В комментариях многие пользователи признались, что им пришлось долго вглядываться и увеличивать фото, чтобы разгадать оптическую загадку – до того тень похожа на настоящий корабль.



Для сравнения они выкладывали фото похожих световых обманов, например, гитара отбрасывает тень, похожую на дракона, тень от листьев дерева на стене складывается в лицо человека, а расставленные в определенном порядке (или беспорядке) предметы образуют тень военного корабля.







Причудливая игра света и тени породила корабль-призрак на Москве-реке возле Андреевского (Пушкинского) моста со стороны Фрунзенской набережной. Фотографию "неопознанного плавающего объекта" выложил на сайте Pikabu один из пользователей. При первом взгляде на снимок в глаза бросается небольшое мрачное судно, будто проходящее через арку моста."Наверное, минуты две всматривался, не мог понять, что это за странное судно... Оказалось, просто тень", – пишет автор снимка. В комментариях многие пользователи признались, что им пришлось долго вглядываться и увеличивать фото, чтобы разгадать оптическую загадку – до того тень похожа на настоящий корабль.Для сравнения они выкладывали фото похожих световых обманов, например, гитара отбрасывает тень, похожую на дракона, тень от листьев дерева на стене складывается в лицо человека, а расставленные в определенном порядке (или беспорядке) предметы образуют тень военного корабля.



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