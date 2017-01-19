В столице ужесточат правила работы такси Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По словам Ликсутова, агрегаторы будут передавать в единую систему данные о местоположении такси, получившего заказ на перевозку пассажиров, с указанием статуса "свободен-занят", номера разрешения и государственного регистрационного знака. Это должно повысить безопасность поездок в такси и скорость реагирования городских служб и правоохранительных органов при нестандартных ситуациях. Городские власти уже договорились о передаче данных с основными агрегаторами такси, но когда именно начнет работать система, не сообщается.



Как пишет



Напомним, в августе онлайн-агрегаторы такси Gett и "Яндекс. Такси" обнаружили, что сотрудничающие с ними водители используют программы, которые Правительство Москвы приняло постановление, согласно которому агрегаторы такси будут передавать данные о поездках в единую информационно-навигационную систему столицы. Об этом в ходе заседания правительства Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует ТАСС По словам Ликсутова, агрегаторы будут передавать в единую систему данные о местоположении такси, получившего заказ на перевозку пассажиров, с указанием статуса "свободен-занят", номера разрешения и государственного регистрационного знака. Это должно повысить безопасность поездок в такси и скорость реагирования городских служб и правоохранительных органов при нестандартных ситуациях. Городские власти уже договорились о передаче данных с основными агрегаторами такси, но когда именно начнет работать система, не сообщается.Как пишет "Комсомольская правда" , благодаря ужесточению правил столичные диспетчерские службы перестанут сотрудничать с нелегальными такси. Кроме того, в ближайшее время столичный департамент транспорта разработает рекомендации по перевозке пассажиров и багажа, куда будут включены примерные тарифы на проезд, требования к внешнему виду машин и профессиональной подготовке водителей. Фактически этот документ станет единым стандартом работы московского такси. В департаменте отмечают, что документ будет носить рекомендательный характер и не повлияет на выдачу разрешений.Напомним, в августе онлайн-агрегаторы такси Gett и "Яндекс. Такси" обнаружили, что сотрудничающие с ними водители используют программы, которые искажают показания GPS-системы и подменяют координаты автомобилей на карте. Чаще всего водители пытаются исказить свое местоположение в аэропортах, чтобы получить заказ первыми и не платить за парковку. О том, как выявляются и пресекаются случаи мошенничества, агрегаторы предпочитают не сообщать, ограничиваясь заявлениями о том, что большую часть мошенников "удается отлавливать".



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 2 августа 2016 г. Таксисты "мухлюют" с GPS-координатами ради выгодных заказов

Приложение Fake GPS корректирует координаты автомобиля на карте, создавая впечатление близости к поступившему заказу. Чаще всего таксисты пользуются им, чтобы не платить за парковку в аэропортах, и выезжают на принятые заказы.

