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В столице ужесточат правила работы такси
24 января 2017 г. | Время публикации 14:23 | Последние изменения 15:40
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Правительство Москвы приняло постановление, согласно которому агрегаторы такси будут передавать данные о поездках в единую информационно-навигационную систему столицы. Об этом в ходе заседания правительства Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует ТАСС.

По словам Ликсутова, агрегаторы будут передавать в единую систему данные о местоположении такси, получившего заказ на перевозку пассажиров, с указанием статуса "свободен-занят", номера разрешения и государственного регистрационного знака. Это должно повысить безопасность поездок в такси и скорость реагирования городских служб и правоохранительных органов при нестандартных ситуациях. Городские власти уже договорились о передаче данных с основными агрегаторами такси, но когда именно начнет работать система, не сообщается.

Как пишет "Комсомольская правда", благодаря ужесточению правил столичные диспетчерские службы перестанут сотрудничать с нелегальными такси. Кроме того, в ближайшее время столичный департамент транспорта разработает рекомендации по перевозке пассажиров и багажа, куда будут включены примерные тарифы на проезд, требования к внешнему виду машин и профессиональной подготовке водителей. Фактически этот документ станет единым стандартом работы московского такси. В департаменте отмечают, что документ будет носить рекомендательный характер и не повлияет на выдачу разрешений.

Напомним, в августе онлайн-агрегаторы такси Gett и "Яндекс. Такси" обнаружили, что сотрудничающие с ними водители используют программы, которые искажают показания GPS-системы и подменяют координаты автомобилей на карте. Чаще всего водители пытаются исказить свое местоположение в аэропортах, чтобы получить заказ первыми и не платить за парковку. О том, как выявляются и пресекаются случаи мошенничества, агрегаторы предпочитают не сообщать, ограничиваясь заявлениями о том, что большую часть мошенников "удается отлавливать".
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