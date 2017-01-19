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В Министерстве культуры раскритиковали реформу столичных театров
24 января 2017 г. | Время публикации 16:40
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский раскритиковал театральную реформу в Москве, заявив, что "в театральное руководство приходят менеджеры, которые "перепрошивают" театральное пространство". Об этом он заявил на заседании общественного совета Минкультуры РФ. Его слова приводит агентство "Москва".

Журавский отметил, что вопрос финансирования столичных театров должен учитываться с точки зрения эффективности вложения бюджетных средств. По его словам, эффективными следует считать те театры, которые смогли привлечь внебюджетные доходы и увеличить количество зрителей. Объем финансирования подобных театров должен быть увеличен.

В октябре прошлого года заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил о планах по реформированию системы финансирования столичных театров. Сообщалось, что в рамках реформы часть театров останется репертуарной, а другие станут "открытыми площадками", где менеджер будет искать творческий коллектив под конкретный проект.

Схему финансирования театров планировалось сделать более прозрачной и внедрить контрактную систему, за счет которой планируется избавиться от "слабых" актеров. Между тем, по словам Журавского, проектный театр в данный момент оценивается дороже, несмотря на то, что министерство культуры поддерживает работу репертуарного театра и ориентировано на поддержку молодых драматургов.
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