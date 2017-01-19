В Министерстве культуры раскритиковали реформу столичных театров

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский раскритиковал театральную реформу в Москве, заявив, что "в театральное руководство приходят менеджеры, которые "перепрошивают" театральное пространство". Об этом он заявил на заседании общественного совета Минкультуры РФ. Его слова приводит агентство "Москва"
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Журавский отметил, что вопрос финансирования
столичных театров должен учитываться с точки зрения эффективности вложения бюджетных средств. По его словам, эффективными следует считать те театры, которые смогли привлечь внебюджетные доходы и увеличить количество зрителей. Объем финансирования подобных театров должен быть увеличен.
В октябре прошлого года заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил о планах по реформированию системы финансирования столичных театров. Сообщалось, что в рамках реформы часть театров останется репертуарной, а другие станут "открытыми площадками", где менеджер будет искать творческий коллектив под конкретный проект.
Схему финансирования театров планировалось сделать более прозрачной и внедрить контрактную систему, за счет которой планируется избавиться от "слабых" актеров. Между тем, по словам Журавского, проектный театр в данный момент оценивается дороже, несмотря на то, что министерство культуры поддерживает работу репертуарного театра и ориентировано на поддержку молодых драматургов.