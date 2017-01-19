В Министерстве культуры раскритиковали реформу столичных театров

15 ноября 2016 г. Мэрия пересмотрит подход к финансированию театров

Столичные власти намерены унифицировать финансирование театров, но при этом учитывать жанровую специфику учреждений. Сейчас данный вопрос обсуждается с руководителями театров. В ближайшие 2 года схема финансирования не изменится.