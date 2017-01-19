Водитель в дорожной ссоре выстрелил в жену бывшего партнера Чубайса Рубрики: Происшествия

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Неизвестный выстрелил в женщину-водителя, предположительно, из травматического пистолета и скрылся, потерпевшую направили в больницу с травмой губы. Полиция ищет злоумышленника. Как стало известно впоследствии, жертвой конфликта оказалась жена бизнесмена Михаила Лернера Светлана. Михаил Лернер известен как бывший бизнес-партнер Анатолия Чубайса, который в 2014 году был приговорен к шести годам заключения за особо крупное мошенничество.



Полиция ищет неизвестного, который в ходе дорожного конфликта ранил из травматического пистолета женщину-водителя. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел около 09:00 на 106-м километре МКАД.Неизвестный выстрелил в женщину-водителя, предположительно, из травматического пистолета и скрылся, потерпевшую направили в больницу с травмой губы. Полиция ищет злоумышленника. Как стало известно впоследствии, жертвой конфликта оказалась жена бизнесмена Михаила Лернера Светлана. Михаил Лернер известен как бывший бизнес-партнер Анатолия Чубайса, который в 2014 году был приговорен к шести годам заключения за особо крупное мошенничество.



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