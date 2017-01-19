В Москве протестируют систему передачи экстренных сообщений через приемники водителей Общество Рубрики: Автотранспорт

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О тестировании нового метода передачи экстренных сообщений через автомобильные радиоприемники "Ъ" рассказал начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков. Метод передачи связан с перехватом сигнала радиоприемника в автомобилях: в прошлом году специалисты департамента начали тестирование нескольких радиостанций для перехвата по отдельным районам и улицам. По сути, речь идет о создании стандарта для всех экстренных оперативных служб: благодаря передаче экстренных сообщений через радиоприемники машины скорой помощи смогут заранее предупредить водителей о приближении, чтобы те уступили дорогу.



Передача сообщений таким образом также будет полезна для информирования о дорожной ситуации, чтобы водители не ехали туда, где произошло ДТП, или чтобы вызвать к его месту врачей из числа автомобилистов, пока не приехала скорая. Для этого нужно будет регламентировать перехват и решить вопрос с компенсацией радиовещателям за короткие включения в эфир.В Минкомсвязи заявили, что вопрос еще только обсуждается с департаментом информационных технологий Москвы.



Представителям радиохолдингов неизвестно об инициативе столичных властей, но они готовы отказаться от компенсации: по их словам, если оповещения будут действительно связаны с ЧП и не будут чересчур длинными, то интересы вещателей затронуты не будут. Кроме того, Закон о средствах массовой информации обязывает редакции незамедлительно и безвозмездно выпускать в эфир экстренную информацию по требованию компетентного федерального органа. С другой стороны, эксперты полагают, что идея московских властей сейчас не очень актуальна, поскольку приемники с функцией RDS, на основе которых предполагается выстроить систему, сейчас не слишком распространены. Власти Москвы и Минкомсвязь РФ обсуждают новый способ экстренного информирования автоводителей и пассажиров. По одному из сценариев, машины скорой помощи смогут перехватывать сигнал в приемниках автомобилей, чтобы потребовать уступить дорогу. Вопрос компенсации радиовещателям за включения в эфир, полминуты которого могут стоить рекламодателям более 100 тысяч рублей, пока не обсуждался, но бизнес уже готов от нее отказаться. Об этом сообщает "Коммерсант" О тестировании нового метода передачи экстренных сообщений через автомобильные радиоприемники "Ъ" рассказал начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков. Метод передачи связан с перехватом сигнала радиоприемника в автомобилях: в прошлом году специалисты департамента начали тестирование нескольких радиостанций для перехвата по отдельным районам и улицам. По сути, речь идет о создании стандарта для всех экстренных оперативных служб: благодаря передаче экстренных сообщений через радиоприемники машины скорой помощи смогут заранее предупредить водителей о приближении, чтобы те уступили дорогу.Передача сообщений таким образом также будет полезна для информирования о дорожной ситуации, чтобы водители не ехали туда, где произошло ДТП, или чтобы вызвать к его месту врачей из числа автомобилистов, пока не приехала скорая. Для этого нужно будет регламентировать перехват и решить вопрос с компенсацией радиовещателям за короткие включения в эфир.В Минкомсвязи заявили, что вопрос еще только обсуждается с департаментом информационных технологий Москвы.Представителям радиохолдингов неизвестно об инициативе столичных властей, но они готовы отказаться от компенсации: по их словам, если оповещения будут действительно связаны с ЧП и не будут чересчур длинными, то интересы вещателей затронуты не будут. Кроме того, Закон о средствах массовой информации обязывает редакции незамедлительно и безвозмездно выпускать в эфир экстренную информацию по требованию компетентного федерального органа. С другой стороны, эксперты полагают, что идея московских властей сейчас не очень актуальна, поскольку приемники с функцией RDS, на основе которых предполагается выстроить систему, сейчас не слишком распространены.



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