Четверо избили подростка у метро за отказ снять шарф с логотипом ЦСКА Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



По данным источника, к подростку подошли четверо мужчин славянской внешности в темной одежде и потребовали снять шарф с логотипом армейцев. Школьник отказался, и его избивали до тех пор, пока один из нападавших не сказал: "Хватит". Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, переломом носа, гематомами и ушибами. Проводится проверка. Четверо неизвестных избили 15-летнего подростка за отказ снять шарф с символикой футбольного клуба ЦСКА, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел возле станции метро "Лубянка" Сокольнической линии.По данным источника, к подростку подошли четверо мужчин славянской внешности в темной одежде и потребовали снять шарф с логотипом армейцев. Школьник отказался, и его избивали до тех пор, пока один из нападавших не сказал: "Хватит". Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, переломом носа, гематомами и ушибами. Проводится проверка.



Предыдущая статья | Следующая статья

