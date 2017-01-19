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Четверо избили подростка у метро за отказ снять шарф с логотипом ЦСКА
24 января 2017 г. | Время публикации 13:50 | Последние изменения 15:37
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Четверо неизвестных избили 15-летнего подростка за отказ снять шарф с символикой футбольного клуба ЦСКА, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел возле станции метро "Лубянка" Сокольнической линии.

По данным источника, к подростку подошли четверо мужчин славянской внешности в темной одежде и потребовали снять шарф с логотипом армейцев. Школьник отказался, и его избивали до тех пор, пока один из нападавших не сказал: "Хватит". Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, переломом носа, гематомами и ушибами. Проводится проверка.
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