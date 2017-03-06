Чиновники парализовали работу культового московского кинотеатра "35 мм"

Культовый артхаусный кинотеатр "35 мм" на Покровке, который не первый год ведет борьбу за существование, стал полностью непригоден для работы. Об этом ПАСМИ
сообщил помощник руководителя кинотеатра Андрей Панфилов. По его словам, утром 23 марта двое сотрудников ГБУ "Агентство инноваций Москвы" отключили в помещении последние инженерные коммуникации – электричество и холодную воду.
В четверг "35 мм" должен был показать пять премьер с приглашенными гостями, но сеансы пришлось отменить. Из-за отключения техники кинотеатр не может вернуть зрителям деньги за билеты. "Отключение света – это мера, чтобы выгнать нас. Мы не нравимся властям Москвы, потому что мы стали защищаться и предавать огласке происходящее в Центральном доме предпринимателей", – сказала "Снобу"
директор кинотеатра Ирина Мухьянова.
В ЦДП, чьи помещения арендует "35 мм", с сентября 2014 года идет ремонт, который должен был продлиться три месяца. На реконструкцию из бюджета Москвы потрачено 170 миллионов рублей, но работы так и не проведены. Сотрудники кинотеатра, по словам Панфилова, "стали единственными свидетелями хорошо замаскированного ремонта, а точнее, видимости бурной деятельности".
С начала ремонта "35 мм" работал в экстремальных условиях, без горячей воды, отопления, вентиляции и кондиционера. В холода помещения обогревались тепловыми пушками. Кинотеатр также остался без гардероба, части фойе и технических помещений. По условиям договора аренды "35 мм" освобождается от арендной платы в случае капитальных строительных работ, но платежи начислялись исправно. В итоге кинотеатр обвинили в неуплате более 3 миллионов рублей.
"Агентство инноваций" потребовало освободить все помещения до 15 марта "ради безопасности из-за ремонта", рассказала Мухьянова. "В ответном письме мы написали, почему не можем съехать: у нас действующий до 2018 года договор аренды, у нас обязательства перед прокатчиками", – сказала директор "35 мм". Юристы кинотеатра готовят иск в суд.