Чиновники парализовали работу культового московского кинотеатра "35 мм"

28 января 2016 г. Знаменитый кинотеатр "35 ММ" может переехать с Покровки

С кинотеатром разорван договор аренды из-за задолженности в 3 миллиона рублей. В "35 ММ" утверждают, что имели право не платить аренду из-за долгого ремонта в ЦДП. Впрочем, кинотеатр готов и поменять площадку.