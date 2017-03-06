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ТСЖ выгоняет архитекторов из мастерских в арбатском переулке
24 марта 2017 г. | Время публикации 15:32
Рубрики: Недвижимость  
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Global Look Press
Товарищество собственников жилья принудительно выселяет архитекторов из 11 мастерских под крышей дома в Сивцевом Вражке. При этом помещения принадлежат правительству Москвы, которое заключило с архитекторами договор аренды до 2029 года. Спор решается в суде, но в мастерских уже отключили свет, говорится в репортаже "Вести-Москва".

Дом, о котором идет речь, в 1999 году достраивали столичные власти. После реконструкции чердак и подвал стали собственностью города. С архитекторами заключили договор аренды на 25 лет (6 миллионов рублей в год). Но последние три года ТСЖ, появившееся значительно позже, пытается отсудить нежилые помещения. По мнению архитекторов, мастерские, окна которых выходят на Арбат, кому-то приглянулись.

Архитекторов сначала просто не пускали внутрь, а затем стали пускать под расписку о выселении в течение пяти дней. В числе обиженных специалистов – заслуженные архитекторы России Илья Лежава и Зоя Харитонова. На последнем заседании суд встал на сторону ТСЖ. Департамент городского имущества Москвы подал апелляцию. Но ТСЖ, не дожидаясь решения, спешно выгоняет архитекторов.
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