ТСЖ выгоняет архитекторов из мастерских в арбатском переулке Рубрики: Недвижимость

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Дом, о котором идет речь, в 1999 году достраивали столичные власти. После реконструкции чердак и подвал стали собственностью города. С архитекторами заключили договор аренды на 25 лет (6 миллионов рублей в год). Но последние три года ТСЖ, появившееся значительно позже, пытается отсудить нежилые помещения. По мнению архитекторов, мастерские, окна которых выходят на Арбат, кому-то приглянулись.



Архитекторов сначала просто не пускали внутрь, а затем стали пускать под расписку о выселении в течение пяти дней. В числе обиженных специалистов – заслуженные архитекторы России Илья Лежава и Зоя Харитонова. На последнем заседании суд встал на сторону ТСЖ. Департамент городского имущества Москвы подал апелляцию. Но ТСЖ, не дожидаясь решения, спешно выгоняет архитекторов. Товарищество собственников жилья принудительно выселяет архитекторов из 11 мастерских под крышей дома в Сивцевом Вражке. При этом помещения принадлежат правительству Москвы, которое заключило с архитекторами договор аренды до 2029 года. Спор решается в суде, но в мастерских уже отключили свет, говорится в репортаже "Вести-Москва" Дом, о котором идет речь, в 1999 году достраивали столичные власти. После реконструкции чердак и подвал стали собственностью города. С архитекторами заключили договор аренды на 25 лет (6 миллионов рублей в год). Но последние три года ТСЖ, появившееся значительно позже, пытается отсудить нежилые помещения. По мнению архитекторов, мастерские, окна которых выходят на Арбат, кому-то приглянулись.Архитекторов сначала просто не пускали внутрь, а затем стали пускать под расписку о выселении в течение пяти дней. В числе обиженных специалистов – заслуженные архитекторы России Илья Лежава и Зоя Харитонова. На последнем заседании суд встал на сторону ТСЖ. Департамент городского имущества Москвы подал апелляцию. Но ТСЖ, не дожидаясь решения, спешно выгоняет архитекторов.



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