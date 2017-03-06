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Дачные пробки в Москве начались на месяц раньше обычного
24 марта 2017 г. | Время публикации 09:11 | Последние изменения 12:44
Рубрики: Автотранспорт  
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Global Look Press
Дачные пробки в этом году начали собираться на вылетных магистралях на месяц раньше обычного. По пятницам в марте за город стали выезжать на 100 тысяч машин больше, чем в феврале, пишет "Российская газета".

Как сообщили в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения, обычно увеличение трафика на вылетных магистралях начинается только в конце марта - начале апреля, однако в этом году на открытие дачного сезона могла повлиять ранняя весна. Уже в начале месяца по пятницам поток за город вырос на 100 тысяч авто, а поток в воскресенье в обратную сторону - на 60 тысяч.

Больше всего пробок отмечено на дорогах, количество полос которых уменьшается после выезда из Москвы. Хуже всего обстановка на Щелковском шоссе, кроме того, ожидается существенное ухудшение на Рязанском и Мичуринском проспектах, а также Варшавском шоссе, Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе. В связи с этим водителям рекомендуют по возможности выезжать за город до 12 часов дня или после 22 часов в пятницу либо до 8:30 или после 12 часов дня в субботу.

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Пятница, 24 марта 2017 г. // Последняя новость 16:17
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