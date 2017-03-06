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Труп мужчины выловили из Москвы-реки вблизи Кремля
24 марта 2017 г. | Время публикации 12:50 | Последние изменения 13:57
Рубрики: Происшествия  
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Утром 24 марта из Москвы-реки в районе Москворецкой набережной было извлечено тело мужчины, по данному факту проводится доследственная проверка. Как сообщается на сайте столичного отделения Следственного комитета, признаков насильственной смерти при осмотре тела обнаружено не было.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личность погибшего. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Пятница, 24 марта 2017 г. // Последняя новость 16:17
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