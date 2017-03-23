Бывшему чиновнику мэрии заменили реальным условный срок за взятку в 20 миллионов

Прокуратура добилась реального наказания для бывшего столичного чиновника Ильи Киндинова и его сообщника Давида Ревазова, которые получили условные сроки
по делу о взятке в 20 миллионов рублей. Мосгорсуд удовлетворил апелляцию и приговорил фигурантов, соответственно, к четырем и трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает
Генпрокуратура. Их взяли под стражу в зале суда.
Бывший начальник отдела по работе с объектами культурного наследия Департамента городского имущества Москвы Илья Киндинов обещал столичной фирме победу в конкурсе на восстановление исторического здания в Настасьинском переулке. Компания получила бы здание в льготную аренду на 49 лет и могла бы использовать его по своему усмотрению. За помощь чиновник требовал 20 миллионов рублей. Руководитель фирмы обратился в правоохранительные органы.
25 марта 2015 года Киндинов и Ревазов, выступавший посредником, были задержаны. Уголовное дело в отношении чиновника о покушении на получение взятки позднее переквалифицировали на покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Гособвинение просило для Киндинова пять лет колонии, для Ревазова – три года. Однако Симоновский районный суд избрал для обоих условное наказание. Прокуратура Москвы обжаловала приговор "ввиду чрезмерной мягкости наказания" и его несоответствия тяжести и общественной опасности содеянного.