Бывшему чиновнику мэрии заменили реальным условный срок за взятку в 20 миллионов Рубрики: Криминал

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Бывший начальник отдела по работе с объектами культурного наследия Департамента городского имущества Москвы Илья Киндинов обещал столичной фирме победу в конкурсе на восстановление исторического здания в Настасьинском переулке. Компания получила бы здание в льготную аренду на 49 лет и могла бы использовать его по своему усмотрению. За помощь чиновник требовал 20 миллионов рублей. Руководитель фирмы обратился в правоохранительные органы.



25 марта 2015 года Киндинов и Ревазов, выступавший посредником, были задержаны. Уголовное дело в отношении чиновника о покушении на получение взятки позднее переквалифицировали на покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Гособвинение просило для Киндинова пять лет колонии, для Ревазова – три года. Однако Симоновский районный суд избрал для обоих условное наказание. Прокуратура Москвы обжаловала приговор "ввиду чрезмерной мягкости наказания" и его несоответствия тяжести и общественной опасности содеянного. Прокуратура добилась реального наказания для бывшего столичного чиновника Ильи Киндинова и его сообщника Давида Ревазова, которые получили условные сроки по делу о взятке в 20 миллионов рублей. Мосгорсуд удовлетворил апелляцию и приговорил фигурантов, соответственно, к четырем и трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Генпрокуратура. Их взяли под стражу в зале суда.Бывший начальник отдела по работе с объектами культурного наследия Департамента городского имущества Москвы Илья Киндинов обещал столичной фирме победу в конкурсе на восстановление исторического здания в Настасьинском переулке. Компания получила бы здание в льготную аренду на 49 лет и могла бы использовать его по своему усмотрению. За помощь чиновник требовал 20 миллионов рублей. Руководитель фирмы обратился в правоохранительные органы.25 марта 2015 года Киндинов и Ревазов, выступавший посредником, были задержаны. Уголовное дело в отношении чиновника о покушении на получение взятки позднее переквалифицировали на покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Гособвинение просило для Киндинова пять лет колонии, для Ревазова – три года. Однако Симоновский районный суд избрал для обоих условное наказание. Прокуратура Москвы обжаловала приговор "ввиду чрезмерной мягкости наказания" и его несоответствия тяжести и общественной опасности содеянного.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 ноября 2016 г. Бывший столичный чиновник получил условный срок за аферу в 20 миллионов рублей

Экс-начальник отдела по работе с объектами культурного наследия Департамента имущественных отношений обещал отдать фирме в льготную аренду историческое здание в центре Москвы в обмен на 20 миллионов рублей.

