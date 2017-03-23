Футболиста Кокорина на 4 месяца лишили прав за выезд на встречку в Москве Рубрики: Автотранспорт

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Юристы просили закрыть заседание и рассмотреть дело без участия журналистов, так как, по их мнению, "выступать, когда в зале сотрудники СМИ, сложно", цитирует



По словам адвоката, Кокорин сразу вернулся на полосу, когда увидел разметку. Кроме того, он оплатил все штрафы. "Сам Кокорин полностью раскаивается в своем проступке. Он не имел умысла создать угрозу для других участников дорожного движения. С самим нарушением он согласен, но не согласен со схемой", – сказал представитель спортсмена.



О том, что Кокорина якобы задержали за "гонки по встречной полосе" на автомобиле Bentley, СМИ сообщили в начале марта. В пресс-службе "Зенита" заявили, что бульварная пресса сильно преувеличила инцидент. Сам футболист говорил, что поворачивал налево и при выезде зацепил встречную полосу, не превысив скорости. В пресс-службе столичной полиции говорили, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. Футболисту грозил штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. Мировой суд Тверского района Москвы на четыре месяца лишил водительских прав футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который 26 февраля выехал на встречную полосу на Страстном бульваре. Сам спортсмен на заседание не явился, его интересы представляли два адвоката, передает ТАСС.Юристы просили закрыть заседание и рассмотреть дело без участия журналистов, так как, по их мнению, "выступать, когда в зале сотрудники СМИ, сложно", цитирует "Интерфакс" . Судья отказал. Адвокаты Кокорина заявили, что футболист нарушил правила не сознательно: на месте маневра с водительского сиденья не видно разметку.По словам адвоката, Кокорин сразу вернулся на полосу, когда увидел разметку. Кроме того, он оплатил все штрафы. "Сам Кокорин полностью раскаивается в своем проступке. Он не имел умысла создать угрозу для других участников дорожного движения. С самим нарушением он согласен, но не согласен со схемой", – сказал представитель спортсмена.О том, что Кокорина якобы задержали за "гонки по встречной полосе" на автомобиле Bentley, СМИ сообщили в начале марта. В пресс-службе "Зенита" заявили, что бульварная пресса сильно преувеличила инцидент. Сам футболист говорил, что поворачивал налево и при выезде зацепил встречную полосу, не превысив скорости. В пресс-службе столичной полиции говорили, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. Футболисту грозил штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 2 марта 2017 г. Футболисту Кокорину грозит лишение прав за выезд на встречку в столице

Инцидент произошел ночью 25 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре: футболист ехал на Bentley по встречной полосе. Это не первое нарушение такого рода с его стороны. Административные материалы переданы в суд.

