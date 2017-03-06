Программу оплаты парковки с помощью мессенджеров разработают в столице Рубрики: Автотранспорт

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Ранее он сообщил, что столичный департамент транспорта ведет переговоры с автопроизводителями по внедрению технологии Machine-to-Machine, которая позволяет машинам обмениваться информацией без участия человека. Однако пока ни один чат-бот не умеет гарантированно принимать деньги. "Как только научатся - сразу сделаем, технология понятная", - добавил Уфаев. В настоящее время оплатить парковку в Москве можно с помощью веб-сайта ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" и мобильного приложения "Парковки Москвы", через SMS-сообщение на номер 7757, паркомат, наличными через терминалы QIWI, Visa Qiwi Wallet и велотерминалы. Департамент транспорта рассматривает возможность внедрения оплаты городской системы парковок с помощью чат-ботов популярных мессенджеров. Об этом агентству "Москва" рассказал советник руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Уфаев.Ранее он сообщил, что столичный департамент транспорта ведет переговоры с автопроизводителями по внедрению технологии Machine-to-Machine, которая позволяет машинам обмениваться информацией без участия человека. Однако пока ни один чат-бот не умеет гарантированно принимать деньги. "Как только научатся - сразу сделаем, технология понятная", - добавил Уфаев. В настоящее время оплатить парковку в Москве можно с помощью веб-сайта ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" и мобильного приложения "Парковки Москвы", через SMS-сообщение на номер 7757, паркомат, наличными через терминалы QIWI, Visa Qiwi Wallet и велотерминалы.



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