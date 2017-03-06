]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
марта
pda
Поиск
Архив

Программу оплаты парковки с помощью мессенджеров разработают в столице
24 марта 2017 г. | Время публикации 13:54
Рубрики: Автотранспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Департамент транспорта рассматривает возможность внедрения оплаты городской системы парковок с помощью чат-ботов популярных мессенджеров. Об этом агентству "Москва" рассказал советник руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Уфаев.

Ранее он сообщил, что столичный департамент транспорта ведет переговоры с автопроизводителями по внедрению технологии Machine-to-Machine, которая позволяет машинам обмениваться информацией без участия человека. Однако пока ни один чат-бот не умеет гарантированно принимать деньги. "Как только научатся - сразу сделаем, технология понятная", - добавил Уфаев. В настоящее время оплатить парковку в Москве можно с помощью веб-сайта ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" и мобильного приложения "Парковки Москвы", через SMS-сообщение на номер 7757, паркомат, наличными через терминалы QIWI, Visa Qiwi Wallet и велотерминалы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.03.2017   16:26
6
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 24 марта 2017 г. // Последняя новость 16:17
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>