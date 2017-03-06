Власти предостерегли москвичей от участия в неразрешенной акции Навального

22 марта 2017 г. Антикоррупционный митинг Навального предложили провести в Марьино или Сокольниках

Столичные власти предложили организаторам антикоррупционного марша провести его на территории "Гайд-парка" в парке "Сокольники" либо на улице Перерва. Оппозиционеры отказались от обоих предложений, назвав их незаконными.