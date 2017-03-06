Власти предостерегли москвичей от участия в неразрешенной акции Навального

Столичные власти предупредили, что проведение публичных мероприятий 26 марта в центре города не согласовано и является незаконным. Как заявил "Интерфаксу"
глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, организаторы решили провести одновременно несколько мероприятий на отдаленных друг от друга территориях. По его словам, организаторы не смогут одновременно находиться на каждой из них и не смогут обеспечивать соблюдение порядка.
Второй причиной, по которой мероприятия не были согласованы, стало отсутствие площадок для размещения заявленного числа участников - от 10 до 15 тысяч человек. Организаторам предложили на выбор два места
- улица Перерва или гайд-парк в парке "Сокольники", однако заявители отказались от них.
На сайте столичного управления МВД появилось сообщение
, в котором полиция призывает москвичей не участвовать в несогласованном шествии 26 марта. В сообщении отмечается, что городские власти "официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка".
Тем не менее организаторы акции намерены проводить мероприятие на Тверской улице в соответствии с изначальной заявкой, заявляя,что им в установленные сроки не были предложены альтернативные площадки. Навальный предложил провести акцию в формате прогулки по Тверской улице между станциями метро "Белорусская" и "Охотный ряд", по тротуарам по ходу движения транспорта.
"Настоящее шествие получится. Только без начала и конца. Плакаты и российские флаги приветствуются, но (тут сами понимаете) они повышают вероятность задержания", - написал он на своем сайте
.