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Глава подмосковного Красноармейска попался на взятке в 1,5 миллиона рублей
24 марта 2017 г. | Время публикации 14:27
Рубрики: Криминал  
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Александр Овчинников | Городской округ Красноармейск
Глава подмосковного Красноармейска Александр Овчинников стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области, с февраля по декабрь 2016 года чиновник получил от предпринимателя в общей сложности 1 миллион 460 тысяч рублей за возможность проводить в городском округе ярмарки.

Деньги Овчинников получал через посредника прямо в рабочем кабинете. Решается вопрос о мере пресечения, расследование продолжается. 23 марта, до известия о возбуждении уголовного дела, Овчинников досрочно подал в отставку по собственному желанию. Экс-глава Красноармейска объяснил свое решение тем, что "любой власти необходимо обновление", передает РИАМО. Овчинников был избран главой Красноармейска в 2012 году.
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