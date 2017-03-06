Глава подмосковного Красноармейска попался на взятке в 1,5 миллиона рублей

Глава подмосковного Красноармейска Александр Овчинников стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщается на сайте
Главного следственного управления СК по Московской области, с февраля по декабрь 2016 года чиновник получил от предпринимателя в общей сложности 1 миллион 460 тысяч рублей за возможность проводить в городском округе ярмарки.
Деньги Овчинников получал через посредника прямо в рабочем кабинете. Решается вопрос о мере пресечения, расследование продолжается. 23 марта, до известия о возбуждении уголовного дела, Овчинников досрочно подал в отставку по собственному желанию. Экс-глава Красноармейска объяснил свое решение тем, что "любой власти необходимо обновление", передает РИАМО
. Овчинников был избран главой Красноармейска в 2012 году.