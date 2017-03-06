Глава подмосковного Красноармейска попался на взятке в 1,5 миллиона рублей

29 декабря 2016 г. Суд признал виновным экс-мэра Сергиева Посада в получении взятки, но приговорил лишь к штрафу

Бывший чиновник требовал от предпринимателя около 24 миллионов рублей, а его посредник был задержан при получении части этой суммы. После возбуждения уголовного дела Букину удалось скрыться от следствия в Сербии.