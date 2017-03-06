Пенсионеры становятся жертвами психологических и медицинских центров Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



В центре сообщили, что психологические сеансы бесплатны, но за материалы для их проведения придется заплатить 75 тысяч рублей. Женщина перевела деньги, однако после нескольких сеансов не ощутила результата и попросила вернуть деньги, однако на связь с потерпевшей больше никто не выходил. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.



Еще один вид мошенничества связан с частными медицинскими центрами, где клиентам навязывают кредиты для оплаты сомнительного лечения якобы смертельных болезней. Напуганный человек подписывает договор, который, по сути, может оказаться всего лишь абонементом в спортзал или массажный кабинет. Об этом сообщают



Одна из потерпевших пришла на консультацию в центр альтернативной медицины, чтобы узнать об оздоровительном массаже, который рекламируют в интернете. По итогам обследования женщине заявили, что ей грозит инсульт и предложили лечение стоимостью 190 тысяч рублей с 50-процентной скидкой. Пенсионерка была настолько напугана, что подписала документ, не задумываясь, и оформила в соседнем кабинете кредит на лечение. При этом почти за 100 тысяч рублей пациентке предложили спортзал и якобы оздоровительный массаж, не дав времени даже толком ознакомиться с договором. Теперь потерпевшая намерена пожаловаться на оздоровительный центр в полицию.



Мошенники под предлогом проведения бесплатных психологических сеансов похитили у пожилой женщины 75 тысяч рублей. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, 83-летняя жительница улицы Маршала Бирюзова услышала по радио о международном центре, оказывающем психологическую помощь гражданам, и позвонила в этот центр, чтобы наладить отношения с сыном.В центре сообщили, что психологические сеансы бесплатны, но за материалы для их проведения придется заплатить 75 тысяч рублей. Женщина перевела деньги, однако после нескольких сеансов не ощутила результата и попросила вернуть деньги, однако на связь с потерпевшей больше никто не выходил. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.Еще один вид мошенничества связан с частными медицинскими центрами, где клиентам навязывают кредиты для оплаты сомнительного лечения якобы смертельных болезней. Напуганный человек подписывает договор, который, по сути, может оказаться всего лишь абонементом в спортзал или массажный кабинет. Об этом сообщают "Вести" Одна из потерпевших пришла на консультацию в центр альтернативной медицины, чтобы узнать об оздоровительном массаже, который рекламируют в интернете. По итогам обследования женщине заявили, что ей грозит инсульт и предложили лечение стоимостью 190 тысяч рублей с 50-процентной скидкой. Пенсионерка была настолько напугана, что подписала документ, не задумываясь, и оформила в соседнем кабинете кредит на лечение. При этом почти за 100 тысяч рублей пациентке предложили спортзал и якобы оздоровительный массаж, не дав времени даже толком ознакомиться с договором. Теперь потерпевшая намерена пожаловаться на оздоровительный центр в полицию.



Предыдущая статья | Следующая статья

