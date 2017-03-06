Укравшего банку кофе ловили с помощью плана "Перехват" Рубрики: Происшествия

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Пять автомобилей ДПС окружили машину с подозреваемым в 20:15 на перекрестке возле станции метро "Бабушкинская". Стражи порядка задержали двоих человек, которые находились в автомобиле, водителя задержали для выяснения обстоятельств. Мужчина вину отрицает. Полиция задержала подозреваемого в похищении банки кофе из магазина на северо-востоке Москвы после проведения плана "Перехват". Как сообщает телеканал "360" , По данным столичного главка МВД России, накануне вечером в полицию позвонил охранник продуктового магазина и сообщил, что покупатель украл банку кофе и скрылся на автомобиле. Правоохранители объявили план "Перехват".Пять автомобилей ДПС окружили машину с подозреваемым в 20:15 на перекрестке возле станции метро "Бабушкинская". Стражи порядка задержали двоих человек, которые находились в автомобиле, водителя задержали для выяснения обстоятельств. Мужчина вину отрицает.



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