Укравшего банку кофе ловили с помощью плана "Перехват"

Полиция задержала подозреваемого в похищении банки кофе из магазина на северо-востоке Москвы после проведения плана "Перехват". Как сообщает телеканал "360"
, По данным столичного главка МВД России, накануне вечером в полицию позвонил охранник продуктового магазина и сообщил, что покупатель украл банку кофе и скрылся на автомобиле. Правоохранители объявили план "Перехват".
Пять автомобилей ДПС окружили машину с подозреваемым в 20:15 на перекрестке возле станции метро "Бабушкинская". Стражи порядка задержали двоих человек, которые находились в автомобиле, водителя задержали для выяснения обстоятельств. Мужчина вину отрицает.