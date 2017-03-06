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Укравшего банку кофе ловили с помощью плана "Перехват"
24 марта 2017 г. | Время публикации 12:16 | Последние изменения 12:22
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Полиция задержала подозреваемого в похищении банки кофе из магазина на северо-востоке Москвы после проведения плана "Перехват". Как сообщает телеканал "360", По данным столичного главка МВД России, накануне вечером в полицию позвонил охранник продуктового магазина и сообщил, что покупатель украл банку кофе и скрылся на автомобиле. Правоохранители объявили план "Перехват".

Пять автомобилей ДПС окружили машину с подозреваемым в 20:15 на перекрестке возле станции метро "Бабушкинская". Стражи порядка задержали двоих человек, которые находились в автомобиле, водителя задержали для выяснения обстоятельств. Мужчина вину отрицает.
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Пятница, 24 марта 2017 г. // Последняя новость 16:17
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