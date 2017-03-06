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2300 километров подмосковных дорог отремонтируют до конца года
24 марта 2017 г. | Время публикации 10:18 | Последние изменения 11:24
Рубрики: Областная инфраструктура  
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Администрация городского округа Реутов
Сезон дорожного ремонта в этом году начался в Подмосковье с опережением в три недели. Как рассказал "Российской газете" министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Игорь Тресков, жители Подмосковья активно жалуются на огромное число ям на дорогах: по словам чиновника, причина этому - большое количество осадков и перепадов температур в минувшую зиму. По словам Трескова, каждую неделю сейчас выявляется до 15 тысяч новых ям разного диаметра, а общий объем ремонта уже оценивается в 71 тысячу ям, которые должны быть заделаны до конца июня.

А когда температура воздуха начнет держаться на отметке в плюс 10 градусов, дорожники начнут работать так называемыми большими картами, ремонтируя участки от 100 метров вплоть до начала октября. В первую очередь будут ремонтироваться дороги, которые ведут к подмосковным объектам спортивной инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года. Существенно обновят дороги в Жуковском, где в июле этого года пройдет международный авиакосмический салон МАКС-2017, и в Бронницах, которые в августе примут финал кубка Федерации триатлона России.

Также планируется отремонтировать дороги в городах, отмечающих юбилеи: в Орехово-Зуево грядет столетие со дня получения статуса города, а в Дубне - 80-летие со дня основания. В Клинском районе будет отремонтировано почти 60 километров дорог, значительная часть которых - это связки между сельскими населенными пунктами или дороги, ведущие к магистралям. Не меньший объем ремонтных работ ожидается в Дмитровском, Чеховском и Зарайском районах. Всего планируется отремонтировать 2300 километров дорог, полностью программу ремонта можно посмотреть на сайте "Мосавтодора".

Еще 400 километров дорог обещают отремонтировать по заявкам жителей. Для этого нужно отправить на областной портал жалоб и предложений "Добродел" фото и описание дороги, которая нуждается в скорейшем ремонте. С 15 августа на портале начнется открытое голосование, и дороги, которые наберут больше всего голосов, будут включены в план ремонта этого года.
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Пятница, 24 марта 2017 г. // Последняя новость 16:17
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