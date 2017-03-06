2300 километров подмосковных дорог отремонтируют до конца года

Сезон дорожного ремонта в этом году начался в Подмосковье с опережением в три недели. Как рассказал "Российской газете"
министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Игорь Тресков, жители Подмосковья активно жалуются на огромное число ям на дорогах: по словам чиновника, причина этому - большое количество осадков и перепадов температур в минувшую зиму. По словам Трескова, каждую неделю сейчас выявляется до 15 тысяч новых ям разного диаметра, а общий объем ремонта уже оценивается в 71 тысячу ям, которые должны быть заделаны до конца июня.
А когда температура воздуха начнет держаться на отметке в плюс 10 градусов, дорожники начнут работать так называемыми большими картами, ремонтируя участки от 100 метров вплоть до начала октября. В первую очередь будут ремонтироваться дороги, которые ведут к подмосковным объектам спортивной инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года. Существенно обновят дороги в Жуковском, где в июле этого года пройдет международный авиакосмический салон МАКС-2017, и в Бронницах, которые в августе примут финал кубка Федерации триатлона России.
Также планируется отремонтировать дороги в городах, отмечающих юбилеи: в Орехово-Зуево грядет столетие со дня получения статуса города, а в Дубне - 80-летие со дня основания. В Клинском районе будет отремонтировано почти 60 километров дорог, значительная часть которых - это связки между сельскими населенными пунктами или дороги, ведущие к магистралям. Не меньший объем ремонтных работ ожидается в Дмитровском, Чеховском и Зарайском районах. Всего планируется отремонтировать 2300 километров дорог, полностью программу ремонта можно посмотреть на сайте "Мосавтодора"
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Еще 400 километров дорог обещают отремонтировать по заявкам жителей. Для этого нужно отправить на областной портал жалоб и предложений "Добродел" фото и описание дороги, которая нуждается в скорейшем ремонте. С 15 августа на портале начнется открытое голосование, и дороги, которые наберут больше всего голосов, будут включены в план ремонта этого года.