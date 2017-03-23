В выходные в столице ожидается похолодание, снег и гололедица Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru субботу, 25 марта, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, сильная гололедица.



Температура в Москве минус 1 - минус 3, по области от нуля до минус 5 градусов. Днем местами небольшие осадки, утром гололедица, местами сильная, температура в Москве плюс 2-4, по области от нуля до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.



В воскресенье, 26 марта, ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве минус 2 - минус 4, по области минус 1 - минус 6, днем в Москве плюс 4 - плюс 6, по области от 1 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью и утром местами гололедица. В выходные в столице ожидается похолодание и гололедица, сообщает Гидрометцентр России . В, 25 марта, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, сильная гололедица.Температура в Москве минус 1 - минус 3, по области от нуля до минус 5 градусов. Днем местами небольшие осадки, утром гололедица, местами сильная, температура в Москве плюс 2-4, по области от нуля до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду., 26 марта, ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве минус 2 - минус 4, по области минус 1 - минус 6, днем в Москве плюс 4 - плюс 6, по области от 1 до 6 градусов тепла. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью и утром местами гололедица.



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